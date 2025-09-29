Disfruta de la variedad de recetas de café casero

Disfruta de la variedad de recetas de café caseroDisfruta de la experiencia de preparar café de olla, Brewbrewchata, mezcalita de café y Tiramisù en casa con estas recetas
Después de tostarlo y molerlo, el grano llega a su transformación final. Sus aromas y sabores se expresan en bebidas y en postres que marcan diferentes momentos del día, pero que, además, son muy fáciles de preparar. Aquí te dejamos algunas opciones para experimentar en casa.
Café de olla
Porciones: 6
Tiempo: 20 minutos
Dificultad: Sencilla
Ingredientes:
+ 8 tazas de agua
+ Piloncillo picado o de azúcar morena, al gusto
+ 1 ramita de canela
+ 6 cucharadas de granos molidos de café
- Preparación:
En una olla, hervir el agua a fuego alto. Bajar el fuego y añadir el piloncillo y la canela. Tapar parcialmente la olla y dejar hervir durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando. Apagar el fuego, agregar el café y tapar. Esperar 5 minutos para que se integre el café. Colar con un colador fino o con manta de cielo. También puedes pasarlo por una prensa francesa y servir.
Brewbrewchata
Porciones: 1
Tiempo: 5 minutos
Dificultad: Sencilla
Ingredientes:
+ Hielos, cantidad necesaria
+ 3 oz. de horchata
+ 1/2 oz. de cold Brew
+ 1/2 oz. de crema irlandesa
+ 1 ramita de canela
+ Canela en polvo al gusto
- Preparación:
Poner en un vaso los hielos, la horchata y el cold brew. Revolver e integrar la crema irlandesa. Volver a mover y adornar con canela al gusto.
Mezcalita de café
Porciones: 1
Tiempo: 5 minutos
Dificultad: Sencilla
Ingredientes:
Chile piquín en polvo al gusto (opcional)
+ Hielos, cantidad necesaria
+ 1/2 oz. de mezcal
+ 1/2 oz. de cold brew
+ 3/4 de oz. de jarabe
+ 3/4 de oz. de jugo de limón
+ 1 rebanada de naranja
- Preparación:
Escarchar un vaso con chile piquín y llenar con hielos. Agregar mezcal, cold brew, jarabe y jugo de limón. Revolver bien. Adornar con rebanada de naranja. Disfrutar.
Tiramisù
Al estilo del Il Cucchiaio d'Argento
Porciones: 6
Tiempo: 4 horas
Dificultad: Media
Ingredientes:
+ 4 yemas de huevo
+ 2 claras de huevo
+ 150 gr. de azúcar glas
+ 400 gr. de queso mascarpone
+ 200 gr. de bizcochos soletilla
+ 175 ml. de café espresso frío
+ 200 gr. de chocolate negro rallado (opcional)
+ Cacao en polvo para espolvorear
- Preparación:
Separar las claras de las yemas, montar las claras a punto de nieve. En otro bowl batir las yemas con el azúcar glas hasta que la textura sea espumosa y ligera.
Incorporar poco a poco el queso mascarpone y las yemas con movimientos envolventes hasta obtener una crema ligera. Reservar. Acomodar una capa de bizcochos en un molde.
Remojarlos con el café frío, hay que hacerlo rápido para que no se deshagan o solo untarlos. Cubrir con la crema, espolvorear un poco de chocolate rallado y hacer varias capas, hasta que se acabe la crema. Al terminar, espolvorear cacao y refrigerar durante tres horas. Después del tiempo indicado, sacar del frío y servir.