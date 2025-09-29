Disfruta de la variedad de recetas de café casero

Después de tostarlo y molerlo, el grano llega a su transformación final. Sus aromas y sabores se expresan en bebidas y en postres que marcan diferentes momentos del día, pero que, además, son muy fáciles de preparar. Aquí te dejamos algunas opciones para experimentar en casa.

Café de olla

Porciones: 6

Tiempo: 20 minutos

Dificultad: Sencilla

Ingredientes:

+ 8 tazas de agua

+ Piloncillo picado o de azúcar morena, al gusto

+ 1 ramita de canela

+ 6 cucharadas de granos molidos de café

Preparación:

En una olla, hervir el agua a fuego alto. Bajar el fuego y añadir el piloncillo y la canela. Tapar parcialmente la olla y dejar hervir durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando. Apagar el fuego, agregar el café y tapar. Esperar 5 minutos para que se integre el café. Colar con un colador fino o con manta de cielo. También puedes pasarlo por una prensa francesa y servir.

Brewbrewchata

Porciones: 1

Tiempo: 5 minutos

Dificultad: Sencilla

Ingredientes:

+ Hielos, cantidad necesaria

+ 3 oz. de horchata

+ 1/2 oz. de cold Brew

+ 1/2 oz. de crema irlandesa

+ 1 ramita de canela

+ Canela en polvo al gusto

Preparación:

Poner en un vaso los hielos, la horchata y el cold brew. Revolver e integrar la crema irlandesa. Volver a mover y adornar con canela al gusto.

Mezcalita de café

Porciones: 1

Tiempo: 5 minutos

Dificultad: Sencilla

Ingredientes:

Chile piquín en polvo al gusto (opcional)

+ Hielos, cantidad necesaria

+ 1/2 oz. de mezcal

+ 1/2 oz. de cold brew

+ 3/4 de oz. de jarabe

+ 3/4 de oz. de jugo de limón

+ 1 rebanada de naranja

Preparación:

Escarchar un vaso con chile piquín y llenar con hielos. Agregar mezcal, cold brew, jarabe y jugo de limón. Revolver bien. Adornar con rebanada de naranja. Disfrutar.

Tiramisù

Al estilo del Il Cucchiaio d'Argento

Porciones: 6

Tiempo: 4 horas

Dificultad: Media

Ingredientes:

+ 4 yemas de huevo

+ 2 claras de huevo

+ 150 gr. de azúcar glas

+ 400 gr. de queso mascarpone

+ 200 gr. de bizcochos soletilla

+ 175 ml. de café espresso frío

+ 200 gr. de chocolate negro rallado (opcional)

+ Cacao en polvo para espolvorear

Preparación:

Separar las claras de las yemas, montar las claras a punto de nieve. En otro bowl batir las yemas con el azúcar glas hasta que la textura sea espumosa y ligera.

Incorporar poco a poco el queso mascarpone y las yemas con movimientos envolventes hasta obtener una crema ligera. Reservar. Acomodar una capa de bizcochos en un molde.

Remojarlos con el café frío, hay que hacerlo rápido para que no se deshagan o solo untarlos. Cubrir con la crema, espolvorear un poco de chocolate rallado y hacer varias capas, hasta que se acabe la crema. Al terminar, espolvorear cacao y refrigerar durante tres horas. Después del tiempo indicado, sacar del frío y servir.