La concha nácar y sus propiedades para el cuidado de la piel

La concha nácar es un ingrediente que proviene del recubrimiento interior de ciertos moluscos y que, al ser procesado, se integra en productos con fórmulas de uso tópico.

Tiene una presencia fuerte en el mercado debido a sus efectos sobre la piel. Ya sea en cremas, mascarillas o tónicos, estos son los beneficios de integrarla a tu rutina.

¿De dónde se obtiene la concha nácar?

Procedente de las ostras, mejillones y abulones, la concha nácar se forma de la cristalización de las células del manto del molusco, ricas en minerales y proteínas.

Cuando se extrae, el polvo se agrega a cosméticos, productos para el cuidado de la piel y también se utiliza en artesanías. También es posible sacarla en trozos para formar collares, anillos y aretes.

¿Qué hace la concha nácar en la piel?

A la concha nácar se le atribuyen regeneradoras, exfoliantes y despigmentantes. De acuerdo con Pharmaceutical Biology, sus proteínas y minerales actúan de manera directa sobre las capas de la piel, promoviendo principalmente un tono uniforme.

Según el blog de las marcas Grisi y Sheló Nabel, los beneficios más populares gracias a sus nutrientes son:

Atenúa las arrugas.

Aclara la piel .

. Actúa como exfoliante natural .

. Reduce estrías, marcas de acné y cicatrices .

. Suaviza e hidrata la piel.

Además, si se combina con aceites vegetales —como la semilla de uva o de almendra— su capacidad humectante incrementa.

Estos atributos posicionan a la concha nácar como un producto que no solo busca mejorar la apariencia del cutis, sino cuidarla de agentes externos como la contaminación y la radiación solar.

¿Cómo aplicar la concha nácar en la piel?

El modo de empleo más común de la concha nácar consiste en utilizar una crema sobre la piel limpia, haciendo masajes circulares que faciliten a su absorción. Dicha técnica ayuda a conseguir hidratación.

En caso de manchas o zonas con cicatrices, el método de aplicación sólo cambia en un paso. En lugar de dar masajes, el producto se deja reposar de 5 a 10 minutos.

Y para propósitos de una exfoliación, se puede combinar la crema de concha nácar con un poco de azúcar. Así se eliminan las células muertas y la suciedad. Sólo recuerda ser delicada con tu piel porque los granos de azúcar incrementan el riesgo de sufrir microlesiones.

Importante: el uso de compuestos con efectos despigmentantes, como el nácar, debe acompañarse de protección solar diaria para evitar irritaciones.

Tal como lo señala la Academia Española de Dermatología, esta sustancia puede ser un complemento dentro de una rutina de cuidado, aunque su uso tiene que ser moderado.

Además, aunque la mayoría de las pieles tolera bien este ingrediente, siempre es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona antes de incluirlo en la rutina diaria. Así, se evita el riesgo de reacciones adversas.

La concha nácar se mantiene como un aliado que ofrece a la piel una alternativa confiable y nutritiva para la piel. ¿Te animas a probarlo?