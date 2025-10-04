Frutas y verduras ideales para octubre

Inicia octubre y también llegan alimentos que pueden modificar tu mesa gracias a la temporalidad de su producción. Conocer qué frutas y verduras se encuentran en su mejor momento durante octubre te ayudará a organizar mejor tus compras.

Por lo anterior, en Menú te compartimos la lista de productos que puedes disfrutar en el comienzo del otoño.

Si bien hoy en día, gracias a los avances en la agricultura, podemos acceder durante todo el año a productos que antes sólo crecían en un periodo corto, se recomienda consumir los que son de temporada.

Además del sabor y los beneficios nutrimentales, la Asociación Americana del Corazón señala que los alimentos de temporada aportan ventajas que impactan en el bienestar, por ejemplo:.

Ahorro económico, ya que los alimentos frescos suelen ser menos costosos durante su temporada de cosecha.

Impulso al consumo local, lo que reduce la huella de carbono, fortalece la economía de la región y garantiza alimentos más frescos.

Menor uso de conservadores o procesos de maduración artificial, favoreciendo una alimentación más natural y saludable.

El equinoccio de otoño, que ocurre entre los últimos días de septiembre, marca el inicio de una estación que influye directamente en los ciclos agrícolas y en la disponibilidad de productos de temporada, explica un artículo de la Universidad Intercontinental.

Esto sucede porque, en el hemisferio norte, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, ya que el sol se posiciona justo sobre el ecuador terrestre.

Ese equilibrio de la luz solar no solo anuncia el fin del verano, sino que también provoca un descenso paulatino de las temperaturas, noches más largas y cambios en la humedad ambiental.

Tales condiciones influyen en los ciclos agrícolas, pues muchas plantas completan su maduración y se cosechan durante la época, mientras que otras se siembran aprovechando la humedad del suelo y la exposición solar baja.

Por su parte, Elena de la Fuente Hidalgo, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirón Salud, señala en un artículo publicado en su sitio web que las frutas y verduras del otoño -como las que distinguen al mes de octubre- son especialmente ricas en antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a prevenir resfriados, mitigando los efectos del cambio de estación.

De igual manera, estos alimentos destacan por su aporte de vitamina C, vitamina A, fibra y minerales, esenciales para fortalecer las defensas.

Mandarina : rica en vitamina C y ácido fólico.

: rica en y ácido fólico. Higo : aporta fibra y potasio .

: aporta y . Guayaba : abundante en vitamina C y antioxidantes .

: abundante en y . Manzana : contiene fibra soluble y antioxidantes como la quercetina .

: contiene soluble y como la . Plátano : fuente de potasio , magnesio y vitamina B6 .

: fuente de , magnesio y . Pera : rica en fibra y vitamina C .

: rica en y . Toronja : alta en vitamina C y flavonoides .

: alta en y . Uva : aporta resveratrol y antioxidantes .

: aporta y . Aguacate : fuente de grasas saludables , vitamina E y potasio .

: fuente de , y . Naranja : rica en vitamina C y calcio .

: rica en y . Papaya : aporta vitamina A , C y enzimas digestivas como la papaína.

: aporta , C y como la papaína. Chicozapote : contiene vitamina A y minerales como hierro y fósforo.

: contiene y como y fósforo. Durazno : rico en vitamina A y fibra .

: rico en y . Granada roja : alta en antioxidantes y vitamina C .

: alta en y . Tejocote : fuente de calcio , hierro y vitamina C .

: fuente de , y . Poro : contiene fibra y vitamina K .

: contiene y . Calabaza : rica en betacarotenos .

: rica en . Calabacita : fuente de vitamina C y potasio .

: fuente de y . Acelga : alta en hierro , calcio y vitamina A .

: alta en , y . Coliflor : rica en vitamina C y compuestos antioxidantes .

: rica en y compuestos . Cebolla : es una fuente de antioxidantes y compuestos azufrados .

: es una fuente de y . Espinaca : rica en hierro , ácido fólico y vitamina K .

: rica en , ácido fólico y . Pepino : hidratante , con potasio y vitamina C .

: , con y . Tomate : rico en licopeno y vitamina C .

: rico en y . Zanahoria : fuente de betacarotenos y vitamina A .

: fuente de y . Jitomate : contiene licopeno , vitamina C y potasio .

: contiene , y . Lechuga : ligera, con fibra , vitamina K y ácido fólico.

: ligera, con , y ácido fólico. Papa: aporta carbohidratos, potasio y vitamina B6.

Consumir frutas y verduras de otoño no solo significa aprovechar al máximo sus nutrientes y beneficios para la salud, sino también una forma de apoyar la economía local y mantener vivas las memorias colectivas de cada región.