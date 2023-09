19S: Coincidencia y probabilidad

No pocos mexicanos así lo piensan debido a las últimas sacudidas desafortunadas que han coincidido con la fecha del histórico terremoto de 1985, pero en realidad parece ser sólo eso, una coincidencia, insisten los expertos ante la zozobra que acompaña a la gran interrogante de si volverá a temblar el 19 de septiembre, o en días cercanos.

"Hay la probabilidad de que tiemble, como cualquier otro día del año", afirma en entrevista el sismólogo Arturo Iglesias, actual jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

"Seguro va a temblar porque todos los días se registran en promedio unos 70 sismos; la mayoría de ellos son de magnitud muy pequeña y no son percibidos. Entonces, no cabe la menor duda de que va a haber algún sismo el 19 de septiembre, es indiscutible", remarca el también investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM.

Ahora, que uno de los sismos que pueda tener lugar en dicha fecha sea de magnitud considerable -como sucedió el año pasado, de 7.7, y en 2017, de 7.1-, "pues es igual de probable a que lo haya en cualquier otro día del año", señala Iglesias.

"Pero lo que nos ha demostrado la historia geológica en México es que todo es un albur, porque pueden pasar mil cosas", dice, por su parte, el ingeniero geólogo Alejandro Salazar, quien de plano ha desafiado a la suerte al publicar en su cuenta de X que si ocurre otro sismo intenso el 19 de este mes dejaría la Geología y abriría su Onlyfans.

"Ya las Ciencias de la Tierra no dejan mucho", bromea el experto independiente, que en tono más serio apunta: "La verdad es que yo espero que no tiemble. Estadísticamente, no es probable que tiemble (fuerte ese día), pero la probabilidad nunca llega a 0. Si pasara esa situación, sería otra de las coincidencias más grandes de la historia".

Lo cierto es que, al estar México ubicado entre cinco placas tectónicas -la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos-, los movimientos telúricos son, más que una posibilidad, la realidad cotidiana de la que el SSN tiene un registro histórico que abarca de mil 900 hasta este año.

"Lamentablemente, al vivir en una zona de subducción (entre algunas placas tectónicas) y una de las zonas sísmicas y volcánicas más activas de todo el planeta, pues tenemos que estar preparados porque cualquier día y cualquier hora pueden haber estos eventos", recalca Salazar, profesional egresado del IPN y jefe de proyectos en Grupo Zuhari.

De acuerdo con Iglesias, aunque al día de hoy todavía hay muchas preguntas por resolver sobre los procesos tectónicos, y con las herramientas actuales no es posible explicar la concurrencia de eventos fuertes en la misma fecha, en ninguna parte del mundo los sismos se distribuyen por temporadas del año, como sí pasa con fenómenos como los huracanes.

El investigador del IGf -del cual fue director de 2013 a 2017- resalta que esta creencia de una mayor sismicidad en septiembre, con posibilidad de terremotos el 19, es una percepción meramente contemporánea que quizá no compartirían quienes vieron al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México caer el 28 de julio de 1957, o parte de la Universidad Iberoamericana capitalina derrumbarse el 14 de marzo de 1979, ambas fechas marcadas por fuertes sismos.

"El 23 de junio de 2021 ocurrió uno muy importante en Huatulco. Si uno va y le pregunta a la gente en Huatulco: 'Oiga, ¿tiembla más en septiembre?', van a decir que no", añade el especialista, quien sólo admite como temporada sísmica "la que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre".

Contra las aplicaciones de alertas

¿Es recomendable instalar y estar atentos a las aplicaciones móviles que suelen enviar alertas incluso ante sismos de baja magnitud? Los especialistas se dicen en contra.

"Me parece que es desaconsejable completamente porque hay un problema grande de falta de regulación, y entonces no hay de parte de la autoridad una supervisión de los posibles errores que se están cometiendo", enuncia Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, instancia que no opera ninguna alerta. Y añade: "Francamente, creo que no deberían de existir (tales aplicaciones)".

Mientras que Alejandro Salazar, ingeniero geólogo, opina que sólo alimentan la histeria: "No, no recomiendo tener estas aplicaciones porque siempre estás con ese miedo".