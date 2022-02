Salazar, un dictador de mentira durante dos años

El periódico francés L´Aurore publicó en el verano de 1969 una entrevista con el dictador portugués António Salazar. El periodista Roland Faure le pregunta su opinión sobre Marcelo Caetano, su sucesor al frente del régimen. "Es inteligente y tiene autoridad, pero se equivoca al no querer trabajar con nosotros en el Gobierno. Porque, como ustedes saben, él no es parte del Gobierno. Sigue dando clases de Derecho en la universidad y a veces me escribe diciéndome lo que piensa de mis iniciativas".



Podría parecer que Salazar no estaba en sus cabales, pero la explicación es mucho más bizarra. A su alrededor se había montado una farsa para hacerle creer que seguía gobernando en Portugal a pesar de que Marcelo Caetano presidía el Gobierno desde septiembre de 1968. "Una situación absurda que duró dos años, hasta la muerte de Salazar el 27 de julio de 1970, y comprometió a toda la clase dominante del país", señala por correo electrónico Marco Ferrari, el periodista italiano que acaba de publicar La increíble historia de António Salazar, el dictador que murió dos veces (Debate).