La matanza de Babi Yar, el momento en que el Holocausto avanzó hacia el exterminio total

Las tropas del Tercer Reich, en su avance hacia el corazón de la URSS en el otoño de 1941, tomaron Kiev el 19 de septiembre. Solo diez días después, los escuadrones de la muerte móviles, los Einsatzgruppen C, apoyados por las SS y colaboradores locales, asesinaron en dos jornadas a 33.771 judíos en el barranco de Babi Yar. Aquella matanza significó un salto cualitativo en el Holocausto: el objetivo de los nazis no fue asesinar a los judíos de Kiev, como venía ocurriendo en las zonas ocupadas desde 1939, sino asesinar a todos los judíos de la ciudad, el exterminio total.

"Esta matanza alcanzó una escala que no igualó ninguno de los campos de exterminio en un periodo de tiempo similar", escribe el historiador y periodista de la BBC Laurence Rees en El Holocausto. Las voces de las víctimas y de los verdugos (Crítica). "Lo que las cámaras de gas ofrecían no era tanto una forma de matar a más personas en un solo día, en comparación con los fusilamientos, sino un medio de hacer que el asesinato resultara más fácil... para los asesinos".

Ochenta años después, la memoria de Babi Yar se recupera lentamente con una serie de esculturas recién inauguradas que recuerdan a las víctimas, instaladas en lo que ahora es un parque, creadas entre otros artistas por la serbia Marina Abramovic. Durante la existencia de la URSS se ocultó deliberadamente que el objetivo de la masacre fueron judíos –en el primer monumento de 1977 ni siquiera se mencionaban–. "En muchos países hay fosas comunes, pero nadie quiere recordar a las víctimas", ha declarado esta semana a The Economist el sacerdote Desbois, quien considera que las nuevas esculturas representan un mensaje de las víctimas para los verdugos: "Siempre volvemos". En el 70 y 75 aniversarios se celebraron ceremonias de recuerdo con la presencia de dirigentes internacionales en torno al memorial que recuerda a las víctimas judías, construido en 1991 tras la independencia de Ucrania, y en este 80 aniversario está prevista una ceremonia de Estado en Kiev el 6 de octubre.

Para los historiadores, Babi Yar figura como de los momentos cruciales del Holocausto, cuando la voluntad homicida nazi dio un paso sin retorno hacia el abismo para los judíos europeos. La mayoría de los expertos cree que durante el invierno de 1941 Hitler ordenó la llamada Solución Final, que se tradujo en 1942 en la Operación Reinhard, el exterminio de 1,7 millones de judíos polacos en un periodo de tres meses, y en las cámaras de gas de Auschwitz, donde fueron asesinados un millón de judíos de toda Europa. Pero, antes de los campos de exterminio, la Shoah ya estaba en marcha: las matanzas comenzaron en Polonia al principio de la guerra y se aceleraron con la invasión de la URSS, en junio de 1941. En el final del verano y principios del otoño de 1941 se produjo un punto de inflexión.

"Al principio los Einsatzgruppen no procedían a ejecuciones colectivas, ni fusilaban familias enteras", escribe Hilberg. "Estos hombres eran todavía aficionados en su oficio, matar todavía no se había convertido en una costumbre para ellos. Impregnados por una tradición secular, no atribuyeron inmediatamente a las instrucciones que habían recibido, más bien vagas, un significado universal. En su espíritu, el término judío no designaba más que a los individuos masculinos. Solo en agosto de 1941, las matanzas tomaron un carácter masivo". En su avance hacia el interior de la URSS, primero combatía el Ejército regular. Una vez tomado un territorio, llegaban los escuadrones de la muerte con la misión de exterminar a todos aquellos que los nazis consideraban enemigos o seres inferiores. Su primer objetivo eran los judíos.

El nivel de brutalidad alcanzado por los nazis durante la invasión de la URSS, con apoyo de colaboradores locales, tiene pocos precedentes en la historia. Así describe por ejemplo Saul Friedländer en su obra clásica El Tercer Reich y los judíos (Galaxia Gutenberg) la llegada de los Einsatzgruppen A a Vilna, tomada el 24 de junio de 1941: "Las muertes sistemáticas en la ciudad empezaron el 4 de julio. Las bandas lituanas habían empezado a reunir a cientos de judíos varones, a quienes masacraron allí mismo o bien en los bosques cercanos. La masacre de unos cinco mil varones judíos en Vilna durante el mes de julio inauguró una serie de asesinatos en masa que se prolongaron durante todo el verano y el otoño. A partir de agosto se incluyeron a las mujeres y los niños".