La arquitectura de las iglesias ya no quiere impresionar, sino proteger

Más acogedoras que deslumbrantes, en las iglesias contemporáneas el tacto parece haber sustituido a la vista. Por encima de para admirarse, los nuevos templos parecen hechos para tocarse. Es la humildad lo que llama la atención. La austeridad parece hoy más convincente que la opulencia, al tiempo que la propia religión se desdibuja en templos con una identidad más espiritual —y ecuménica— que representante de una fe inquebrantable.

Mario Cucinella describe su iglesia de Santa Maria Goretti de Mormanno, en el parque nacional calabrés de Pollino, como la versión austera y contemporánea de las curvas borrominescas. Goretti, que solo vivió 12 años, es la más joven del santoral católico. Habiendo sido una niña laica, no es baladí la razón que impulsó su canonización: murió en manos de su agresor sexual. La realidad ha entrado en la Iglesia para acercarse al consuelo de los creyentes. Y ese mensaje se comunica desde la arquitectura. Como sucediera antaño con el poder —o, si prefieren, con la fe—, se construye ahora una gran escenografía de la autenticidad. A esta iglesia se entra por una cruz que es, en realidad, un corte en uno de sus cuatro ábsides de hormigón. Cuatro paredes curvas llenan un espacio vacío y austero invadido por la luz cenital que se cuela no por vidrieras coloreadas, sino por un cielo nublado de velos blancos. Así, el templo exterior, el que se ve, es rotundo y monolítico. Pero no se ve toda su grandeza. Se elige lo poco para comunicar y bajo un suelo vegetal se esconden las instalaciones de la parroquia conectadas subterráneamente con la iglesia.