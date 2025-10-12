Colón: separando el mito de la realidad

Nota del editor: Con el paso del tiempo, la controversia sobre el proyecto histórico occidental de explorar, colonizar y cristianizar las Américas y otras tierras no europeas parece no hacer más que crecer, aunada a una creciente preocupación cultural y política, tanto sincera como cínica, por cuestiones de raza, tolerancia y diversidad. En esta controversia, Colón se ha convertido, triste pero inevitablemente, en un icono y un pararrayos. En vista de ello, el autor ha revisado y ampliado este artículo en un intento, no de anticipar ni refutar todas las acusaciones formuladas contra Colón (lo que requeriría un trabajo mucho más extenso), sino al menos de aportar más matices a una figura histórica cuyos defectos no encajan en una categoría simple. Y a quien, en definitiva, aún podemos celebrar como un hacedor de gran bien.

En la mitología popular, Cristóbal Colón es el símbolo de la avaricia europea y el imperialismo genocida. En realidad, fue un cristiano consagrado, preocupado ante todo por servir a Dios y al prójimo.

Mirando hacia el futuro, Colón (1451-1506) no pudo prever la ingratitud y el desprecio absoluto que el hombre moderno mostró hacia su descubrimiento y exploración del Nuevo Mundo. Se ha puesto de moda verlo no como un católico devoto preocupado por la salvación eterna de los pueblos indígenas que conoció, sino como un genocida deliberado: un símbolo del imperialismo europeo 1 y un portador de destrucción, esclavitud y muerte para los felices y prósperos pueblos de las Américas 2 .

En Estados Unidos, la crítica a Colón genera protestas anuales cada Día de Colón. Algunos quieren abolirlo como feriado federal, y un número creciente de ciudades y estados ya se niegan a reconocerlo y celebran en su lugar el "Día de los Pueblos Indígenas". 3

Este movimiento para tildar a Colón de maníaco genocida y borrar todo recuerdo de sus extraordinarios logros surge de un falso mito sobre el hombre y su época.

La llamada Era de los Descubrimientos fue inaugurada por el príncipe Enrique el Navegante (1394-1460) de Portugal. El príncipe Enrique y sus marineros inauguraron la gran era de los exploradores que descubrieron nuevas tierras y crearon rutas marítimas para la importación y exportación de bienes, incluyendo consumibles nunca antes vistos en Europa. Sus esfuerzos también generaron una intensa competencia entre las naciones navegantes de Europa, cada una luchando por superar a las demás en la búsqueda de rutas comerciales nuevas y más eficientes. Fue en este mundo de innovación, exploración y competencia económica donde nació Cristóbal Colón.

Originario de la ciudad-estado italiana de Génova, Colón se convirtió en marinero a los catorce años. Aprendió el oficio náutico navegando en buques mercantes genoveses y se convirtió en un navegante consumado. En un viaje de larga distancia que pasó por Islandia en febrero de 1477, Colón se enteró de las fuertes corrientes atlánticas que fluían hacia el este y creyó que era posible cruzar el océano porque estas corrientes podrían traer un barco de regreso a casa. 4 Así pues, Colón formuló un plan para buscar el este dirigiéndose hacia el oeste. Sabía que una empresa tan ambiciosa requería el respaldo real, y en mayo de 1486 consiguió una audiencia real con los reyes Fernando e Isabel de España, quienes con el tiempo le concedieron todo lo necesario para el viaje.

El 3 de agosto de 1492, Colón se embarcó desde España con noventa hombres en tres barcos: la Niña , la Pinta y la Santa María. 5 Tras treinta y tres días en el mar, la flotilla de Colón avistó tierra (las Bahamas), que reclamó en nombre de los monarcas españoles. Los detractores actuales de Colón lo consideran una señal de conquista imperial. No lo fue; fue simplemente una señal para otras naciones europeas de que no podían establecer puestos comerciales en la posesión española. 6

En este primer viaje, Colón también llegó a las islas de Cuba y La Española. Permaneció cuatro meses en el Nuevo Mundo y regresó a casa con gran éxito el 15 de marzo de 1493. Desafortunadamente, la Santa María encalló en La Española, por lo que se vio obligado a dejar atrás a cuarenta y dos hombres, con la orden de tratar bien a los indígenas y, en especial, de respetar a las mujeres. 7 Pero, como descubrió Colón en su segundo viaje, esa orden no fue acatada.

Colón realizó cuatro viajes al Nuevo Mundo, cada uno de los cuales trajo consigo sus propios descubrimientos y aventuras. Su segundo viaje incluyó a muchos tripulantes de su primer viaje, pero también a algunas caras nuevas, como Ponce de León, quien posteriormente se hizo famoso como explorador. En este segundo viaje, Colón y sus hombres se encontraron con la feroz tribu de los caribes, quienes eran caníbales, practicaban la sodomía y castraban a los niños capturados de las tribus vecinas. Colón reconoció a los cautivos de los caribes como miembros de la pacífica tribu que conoció en su primer viaje, por lo que los rescató y los devolvió a sus hogares. 8 Este viaje incluyó paradas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El tercer viaje fue el más difícil para Colón, ya que fue arrestado acusado de mala gestión de la empresa comercial española en el Nuevo Mundo y enviado de vuelta a España encadenado (aunque posteriormente exonerado). El cuarto y último viaje de Colón tuvo lugar entre 1502 y 1504, con su hijo Fernando entre la tripulación. La travesía del Atlántico fue la más rápida de la historia: dieciséis días. La expedición visitó Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y quedó varada durante un tiempo en Jamaica.

La mayoría de los relatos de los viajes de Colón confunden sus motivos al centrarse estrictamente en factores económicos o políticos. Pero, de hecho, su principal motivación era encontrar suficiente oro para financiar una cruzada para recuperar Jerusalén de los musulmanes, como lo demuestra una carta que escribió en diciembre de 1492 al rey Fernando y a la reina Isabel, animándolos a «gastar todos los beneficios de esta mi empresa en la conquista de Jerusalén». 9 Con esto, creía estar cumpliendo las condiciones para la Segunda Venida de Cristo. Casi al final de su vida, incluso compiló un libro sobre la conexión entre la liberación de Jerusalén y la Segunda Venida. 10

Colón se consideraba un "portador de Cristo" como su homónimo, San Cristóbal. 11 Al llegar por primera vez a La Española, sus primeras palabras a los nativos fueron: "Los monarcas de Castilla nos han enviado no para subyugarlos, sino para enseñarles la verdadera religión". 12 En una carta de 1502 al papa Alejandro VI (r. 1492-1503), Colón le pidió al pontífice que enviara misioneros a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo para que pudieran aceptar a Cristo.