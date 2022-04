El volcán Popocatépetl: "La pregunta no es si entrará en erupción, sino cuándo"

La noche del pasado 29 de marzo hubo una explosión en la boca del Popocatépetl. Un fuerte rugido antecedió al estampido que dejó fragmentos incandescentes ardiendo sobre los bordes del cráter del volcán. "Se exhorta a no acercarse", alertaron las autoridades. La imagen no resultaba tan exótica para una región acostumbrada a vivir junto a una bestia dispuesta a despertar en cualquier momento. Un grupo de científicos ha publicado ahora un estudio sobre el historial de erupciones de uno de los volcanes más peligrosos del mundo con la intención de prever los comportamientos que pueda tener. "La pregunta no es si entrará en erupción, sino cuándo", señalan.