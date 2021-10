El críquet, ese deporte exótico que se infiltró en la política y reina en la moda

Es probable que el nombre de Sir Isaac Vivian Alexander Viv Richards (Antigua, 69 años) no le diga nada, pero este deportista está considerado como uno de los mejores bateadores de críquet de la historia, fue condecorado con la Orden del Imperio Británico y es un héroe nacional en su país y en otras islas del Caribe. En todo caso, saber poco sobre críquet o sobre Richards es normal: este deporte de bates de madera y bolas macizas, que en algunas partes del mundo mueve multitudes (sobre todo en países miembros de la Commonwealth), nunca ha tenido demasiado predicamento en España.

No está claro por qué el críquet no acaba de arraigar fuera del influjo de la corona británica. Para algunos es un deporte demasiado british en su espíritu, para otros su duración –puede llegar a extenderse durante días– resulta exasperante. Incluso se ha cuestionado lo caro que es hacerse con el equipamiento necesario para jugar. Sea por uno de estos motivos o por una conjunción de varios, los españoles todavía nos sentimos fuera de lugar al enfrentarnos a este deporte, como una fiesta a la que no hemos sido invitados. Justo lo contrario a lo que nos pasa con otros deportes ingleses como el fútbol, que carece del halo de privilegio del críquet y para el que solo se necesita un campo abierto y un balón.