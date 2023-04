´¡Todo sobre mí!´: para Mel Brooks, todo vale por una risa

Y también allí conoció a Sid Caesar, gloria del humor estadounidense, que con 18 años arrancaba su ascenso a la fama, y tiró de aquel amigo más joven. Con las décadas, con el paso del tiempo y su prolífica obra en todo tipo de formatos, Kaminsky, que se rebautizó artísticamente como Mel Brooks, superaría a Caesar y sus coetáneos. De su infancia feliz, de su brega cómica y de cómo siempre ha apostado por el trabajo constante habla Brooks en sus memorias ¡Todo sobre mí!, que aparecen en España editadas por Libros del Kultrum y traducidas por Ana Julia Sarmiento.

Brooks es producto de aquel Borscht Belt, un ecosistema que desapareció en los años ochenta, aunque también del humor neoyorquino. Él insiste en que no hay en puridad comicidad judía, sino un ritmo, una intensidad y una cadencia surgida de su ciudad natal, características que unen a gente tan distinta como el mismo Brooks, Lenny Bruce, Rodney Dangerfield o Woody Allen.

PASIÓN QUE SE IMPONE

Y esa pasión por entretener, por hacer reír al lector por encima de la verdad, o de hechos biográficos importantes, se impone en ¡Todo sobre mí!. Escritas durante el confinamiento, y publicadas en diciembre de 2021 en Estados Unidos, las memorias de Brooks olvidan algunos momentos complicados. "La risa es un grito de protesta contra la muerte, contra el largo adiós", asegura como escudo.

Y por ello no se detiene en su relación con su primera esposa, Florence Baum, madre de sus tres hijos mayores, o en el fallecimiento de Anne Bancroft, el amor de su vida, su pareja durante 45 años. "Me enorgullece poder decir que he hecho reír a la gente para ganarme la vida [...]. Aunque pueda parecer una tontería y una soberana memez, la comedia es lo que más tiene que decir sobre la condición humana", escribe.

Brooks, solo o en compañía de otros, triunfó en la televisión, como guionista y como creador de la serie Superagente 86; en la industria discográfica, con sus discos de la serie 2000 Year Old Man; en el cine gracias a Los productores, El jovencito Frankenstein, Sillas de montar calientes, Ser o no ser, La loca historia del mundo o La última locura (Silent Movie) y a producir El hombre elefante, La mosca, La carta final o Frances; y en el teatro musical con su versión de Los productores.

No ha tenido una década de su vida laboral sin un gran éxito. Así ha logrado reunir el EGOT (artistas que han ganado los cuatro grandes: Emmy, Grammy, Oscar y Tony). Y sigue en activo, gracias a la continuación de La loca historia del mundo en formato serie de televisión, estrenada hace pocas semanas en Hulu.

Su libro es apasionante, vivaz. Se devora con placer. A Brooks solo le interesa provocar en su lector convulsiones constantes de felicidad con las armas de destrucción cómica que sean necesarias: vigorosos juegos verbales, situaciones lisérgicas, personajes alocados... y pedos, muchos pedos. Y todavía apuesta por ello camino de los 97 años.