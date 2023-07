Marta Sentís, una fotógrafa desclasada

Asegura Marta Sentís (Barcelona, 1949) que todos los artistas son unos desclasados. Algo que no hace sino expresar el espíritu errante de esta fotógrafa dueña de una mirada ágil y espontánea que gana fuerza con el destierro y en la incertidumbre encuentra su máxima expresión.

A lo largo de más de dos décadas, fotografiar se convirtió en la aseveración de la propia experiencia vital de la autora; la búsqueda de un sitio en el mundo.

Un itinerario por distintas geografías y vivencias que ha quedado resumido en una exposición, Todos los días son míos, que tiene lugar en el Palacio Solterra de Torroella de Montgrí, sede de la Fundación Vila Casas en Girona.

IMÁGENES

Las más de 200 imágenes, muchas inéditas, se presentan desvinculadas de su cronología y, en su mayoría, de su geografía dentro de las distintas salas.

"Han sido agrupadas en pequeños archipiélagos que tienen pulsiones emocionales semejantes", apunta Alejandro Castellote, comisario de la exposición. De esa manera, en el mismo mosaico pueden coincidir imágenes tomadas en Nueva York, Maldivas y Londres.

Kassala (Sudán), Salvador de Bahía, Puerto España, El Cairo, Lamu (Kenia), Debre Zeyit y Adís Abeba (Etiopia) componen otros de los escenarios que se definen por su vitalidad y en los cuales la figura humana nunca está ausente.

Mediante abarrotadas composiciones donde, a menudo, se establece un juego entre los distintos planos visuales, Sentís se adentra en la efervescencia del día a día dispuesta a identificar los momentos que desprenden más intimidad, pero también con el propósito de desvelar aquello que aún desconoce. Se trata de "salir de viaje sin un relato escrito de antemano.

Porque viajar para confirmar los estereotipos que tenemos sobre un lugar o sobre una cultura ajena a la nuestra no merece la pena", escribe el comisario.

"Tal vez ahí resida la quintaesencia de sus viajes: no tener un destino prefijado o, si se quiere, demorarlo hasta que los años le anuncien el momento de iniciar su regreso".

Fue una crisis personal la que llevó a Sentís a buscar su propia voz a través de la fotografía.

Tras abandonar su trabajo en Nueva York, regresará a España para poco después emprender un viaje a India donde comenzará a hacer fotos. Autodidacta, se iniciaría en las tareas del laboratorio con Manel Esclusa.

"Mi aprendizaje fue en blanco y negro", recuerda la autora. "Por aquel entonces aprendíamos todo unos de los otros, no había escuelas. Yo salía de una Barcelona bastante gris, y me llamaba mucho la atención el estallido de color que encontraba en otros países. El color me parecía mucho más real.

Recordaba un viaje que hice con mi padre, el periodista Carles Sentis, y Francesc Català-Roca por Escandinavia, donde el fotógrafo no paraba de repetir: ´El color es el futuro´. El color me hace vibrar. Me relaciona con la vida.

El romanticismo del blanco y negro no iba conmigo, me trasladaba al pasado". "Es preciso señalar que esa configuración visual en color tan poderosa —en términos de iconografía— no contiene una simultaneidad temporal con las modulaciones formales adoptadas por otras fotógrafas en esos años", escribe el comisario en el catálogo que acompaña la muestra. "Sentís se aventuró por ese camino estético en solitario. Algo que dice mucho sobre su intuición y su originalidad creativa y sobre la madurez visual que exhibe en su mirada".

Bajo el título de Oficio, nos encontraremos en una de las salas las imágenes de una Barcelona que parece de los años cincuenta. Se presentan en un tamaño reducido, en un formato similar al de los cromos y en blanco y negro.

Sin embargo la serie fue realizada en 1979. "La idea surgió de Fernando Amat, propietario de Vinçon, la famosa tienda de diseño barcelonesa", recuerda la fotógrafa. "Amat era un agitador cultural que daba mucha cancha a los jóvenes. Nos reunió a varios, entre ellos a Mariscal, a América Sánchez, a María Espeus, a Peret y a mí con el fin de impulsar la marca Barcelona.

Me dio por fotografiar aquellos oficios que ya intuía que eran del pasado. Con el tiempo la serie ha ganado fuerza, porque se observa lo que quedaba entonces de otros tiempos".