Superliga en pie: Florentino Pérez

"La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en ´stand by", indicó Florentino Pérez en declaraciones a ´El Larguero´ de la Cadena Ser. "Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien", añadió el presidente del Real Madrid.

"No puede ser lo de la Liga española, que los de equipos arriba perdamos dinero y los demás ganen dinero (...) La temporada pasada los equipos que firmamos el acuerdo hemos perdido 650 millones de euros. Este formato no funciona y se nos ocurrió hacer uno con los equipos más importantes de Europa.

Además, en otras cuestiones, Florentino Pérez rechazó la renuncia de Juventus y Milan. "La Juventus no se ha ido, ni el Milan tampoco".