Supera enfermedad y sueña con Disney

A sus ocho años de edad, Juan Carlos Centeno Reyes tiene motivos para ser un niño alegre, juguetón y amistoso, pues el cáncer ocular que presentó al año y medio de nacido le fue erradicado hace dos años y aunque perdió su ojo derecho, se desarrolla como cualquier menor.

Flor Esthela Reyes Ramírez, mamá de Juan Carlos, recuerda que una de las peores noticias que ha recibido en su vida, fue cuando los médicos le diagnosticaron retinoblastoma, cáncer ocular que afecta la retina, al menor de sus hijos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, Flor Reyes refiere que cuando Juan Carlos tenía un año y medio notaron que el ojo derecho se le iba hacia un lado y aunque el médico pediatra que en ese entonces lo atendió aseguró que era normal y que con el paso del tiempo mejoraría, eso nunca sucedió.

"El pediatra decía que era normal la reacción de su ojo, que se le iba a quitar con el tiempo, pero vimos que empezó a empeorar al grado que la parte media del ojo se le veía cristalina y fue cuando lo llevamos al oftalmólogo, y tras varios estudios nos dijeron que mi niño tenía cáncer, un cáncer poco común que puede dar a cualquier edad pero que afecta principalmente a los niños menores de dos años", comentó.

Mencionó que recibir la noticia de que su hijo tenía cáncer no fue nada fácil, pero aun y con el dolor y sufrimiento que implicó la noticia, decidieron tomarlo como algo positivo y pensaron que Juan Carlos iba a salir adelante y que sería inspiración para otros niños.

"Tú tienes la decisión de verlo como una victoria o como una derrota y nosotros lo vimos como victoria, pensamos que el niño fuera inspiración para otras personas y tras conocer el diagnóstico empezamos con largos tratamientos, cirugías y quimioterapias", señaló.

Recordó que el niño fue trasladado a la clínica de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, en donde le quitaron el ojo derecho, procedimiento que era necesario para evitar que el tumor se corriera hacia el cerebro.

A pesar de que el diagnóstico médico no era alentador, pues les dijeron que Juan Carlos no sería un niño normal, que no se desarrollaría como el resto de los menores, ha logrado superar muchas barreras y a la misma enfermedad.

El menor, quien es admirador de Batman, cursa actualmente el tercer año de primaria y juega como cualquier otro infante de su edad, pero sobre todo disfruta comer un pedazo de pizza y tras haber superado su enfermedad anhela conocer el parque de diversión Disneyland, sueño por el que su familia trabaja actualmente.

Entre sus pasatiempos esta salir al parque a jugar, dibujar y pintar con crayolas, lápices y pinceles, pues advierte que de grande quiere ser artista.

Flor Esthela comenta que luego de varias cirugías, quimioterapias y extenuantes tratamientos, Juan Carlos actualmente está libre del cáncer, lo que no significa que pueda relajar las medidas preventivas y revisiones constantes.

"Gracias a Dios hace dos años nos dieron su alta pues logró vencer al cáncer, pero el resto de su vida tendrá que estar en tratamiento médico ya que necesitará cambiar su prótesis ocular cada dos años en promedio y esta tiene un valor de 15 mil pesos aproximadamente, costo que no cubre el seguro social", dijo.

Expuso que aunque el cáncer ya cedió, el menor tiene que continuar con tratamientos médicos de por vida, pues a medida que va creciendo tiene que cambiar la prótesis ocular.

"El año pasado le hicieron una cirugía, conforme va creciendo va perdiendo masa ocular, la cavidad se va haciendo más grande y por ello le hacen injertos en el ojo, la prótesis actual se le cambiará el próximo año" dijo.

Señaló que hay gastos que el seguro social no les cubre como son las prótesis y la crema taxidez que utiliza diariamente y que en promedio utiliza dos tubos por mes, entre otros productos que requiere para la limpieza a la que se tiene que someter todos los días.

Mencionó que son muchos los gastos que se erogan con este tipo de enfermedad, ya que el seguro social no los cubre en su totalidad y algunos tratamientos, medicamentos y la misma prótesis como es este caso lo costean los padres de familia.

A pesar de la difícil experiencia que la familia Centeno Reyes ha vivido desde hace seis años y medio, están en la mejor disposición de poder ayudar, orientar y apoyar a las personas que así lo requieran, pues comenta Flor Esthela que cuando los familiares reciben un diagnóstico de cáncer, en ocasiones no saben con quién acudir, que hacer o a donde ir.

Las personas interesadas en conocer o apoyar a Juan Carlos puede comunicarse al número de celular 8998722367.