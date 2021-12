De Súper Chivas... nada más el nombre.

En octubre de 2019, Ricardo Peláez llegó al Guadalajara con el objetivo de regresar al club a lo más alto, después de un par de años en los que no clasificó a la Liguilla.

Al director deportivo le abrieron la cartera y realizó una inversión de más de 40 millones de dólares con la compra de Víctor Guzmán, Uriel Antuna, Cristian Calderón, Alexis Peña, Jesús Angulo y José Madueña, además del regreso de José Juan Vázquez y de José Juan Macías.

El proyecto, que pronto fue nombrado por sus aficionados como Súper Chivas 2.0, sufrió su primer golpe con el frustrado pase del "Pocho" Guzmán, quien obtuvo un positivo por alcaloide en una prueba antidopaje, situación que lo alejó de las canchas seis meses. Con ello, la inyección económica se redujo a 33 mdd.

A partir de ahí, las adquisiciones del Rebaño han caído como soldaditos de plomo.

El primero fue Alexis Peña, zaguero que no encontró cabida y que salió del club rumbo a Cruz Azul donde consiguió el título del Guardianes 2021. El préstamo con La Máquina terminó, pero hasta el momento no ha reportado con el cuadro rojiblanco.

A él le siguió José Madueña, futbolista que fue cedido a Juárez FC, mientras que el "Gallito" Vázquez y JJ Macías también salieron del equipo.

Para mala fortuna del club, los que se quedaron están devaluados y el más valioso de ellos ha sido ofrecido como moneda de cambio.

En la plantilla tapatía, de los flamantes refuerzos sólo quedan Cristian Calderón, Jesús Angulo y Uriel Antuna, quienes hoy cuestan menos de lo que se pagó por ellos.

Antuna, quien fue adquirido al Manchester City por 11 millones de dólares, ha sido ofertado al América y a Cruz Azul; el "Chicote" pasó de valer 8.1 mdd a 2; mientras que el "Canelo" tuvo una depreciación de 8.1 a 3.

Esa inversión de más de 30 mdd, sólo sirvió para una Semifinal.

CUIDA REBAÑO EL DINERO

Tras la millonaria inversión, al Rebaño le cerraron la cartera y ahora sufre por ello.

A diferencia de hace dos años, Chivas no ha tenido contrataciones de peso, algo que le ha afectado, pues luego de la clasificación a las Semifinales en el Guardianes 2020 no ha vuelto a pisar los Cuartos de Final.

Ahora, el cuadro rojiblanco optó por voltear a la Liga de Expansión y adquirió a Paolo Yrizar, ex futbolista de Dorados, quien será registrado con el Tapatío pero puede formar parte del Rebaño. En el Apertura 2021, el ariete de 24 años anotó 6 tantos en 15 juegos.

Esta vez la institución ha buscado un trueque con Cruz Azul para firmar a Roberto Alvarado. A cambio, Chivas habría ofrecido al defensor Alejandro Mayorga y al volante Uriel Antuna, el futbolista más caro de las mal llamadas Súper Chivas 2.0, que antes había sido puesto sobre la mesa para buscar la llegada del americanista Sebastián Córdova,

Llegaba tocadón a entrenar: ´Chicote´

"Llegaba tarde a los entrenamientos y tocadón", así recuerda Cristian "Chicote" Calderón su paso por el Necaxa.

El ahora futbolista de las Chivas reveló esas situaciones del pasado en el podcast del también futbolista rojiblanco Jesús "Canelo" Angulo.

"Este güe... llegaba tarde a entrenar, se levantaba tarde o llegaba sin dormir y se quedaba en fisioterapia descansando. Lo que tenía era que toda la semana llegaba tarde, pero en el partido siempre metía gol o se partía la madr... Siempre le fue bien", relató Angulo.

"El D.T. (Guillermo Vázquez) siempre te echó la mano en ese sentido, te respetó si andabas cansado o así, porque quieras o no, la confianza te da machín para arriba y en los partidos la rompías. Si me acuerdo que eras un desmadr... pasado de v... (risas)", agregó el "Canelo".

En Necaxa, el "Chicote" fue titular en todos los partidos que disputó con los Rayos durante los torneos Clausura y Apertura 2019, además de anotar 7 goles y ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX por la banda izquierda.

"Sí, la neta. En aquel tiempo sí (era un desmadr...). (Estaba) solo en Aguascalientes, en una ciudad donde a lo mejor nadie te conocía más que en el puro futbol, sí me pasaba de lanza. A veces llegaba los lunes... si estamos hablando con verdades, a veces llegaba "tocadón" y me quedaba en terapia (a descansar), pero el sábado si era de "tienes que echarle ganas o si no te vas", y era (dar) un partidazo, a veces asistencia, a veces gol. Nos fue muy bien, pero la neta sí era un desmadr...", añadió Calderón.

A su llegada a Chivas para el Clausura 2020, fue castigado por infringir el reglamento interno.

Sin embargo, ambos jugadores coincidieron en que esa etapa del "Chicote" quedó atrás.

"La gente (piensa) ya porque eres futbolista que no puedes tomar, no puedes salir, no puedes ir de fiesta o a un evento porque eres figura pública", dijo Calderón.

"La gran diferencia que veo hoy es que sí me calmé un chin... A cómo era en Necaxa, no sé si estaría todavía en Chivas, sinceramente yo creo que estaría en un equipo de media talla, no creo que hubiera aguantado tanto acá", agregó el futbolista.

El "Chicote" tiene cuatro torneos como rojiblanco y no ha encontrado la regularidad en el equipo para ser un elemento titular que cumpla las expectativas con las llegó para reforzar al Guadalajara desde hace dos años.