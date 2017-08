Suma Cruz Azul su tercer empate seguido. Iguala 0-0 con Toluca

Cd. de México.- Cruz Azul ligó su tercer empate en el Apertura 2017 tras un 0-0 ante Toluca.



En el Estadio Azul, La Máquina fue dueño del balón pero no supo hacer daño, ni siquiera porque arrancó el chileno Felipe Mora, quien hizo dos goles en los últimos dos partidos, entre Liga y Copa.



Los celestes llegaron al arco en repetidas ocasiones, pero cuando no fallaba el último pase, aparecía el portero Luis García, quien demostró así que la baja de Alfredo Talavera no será pretexto para los Diablos Rojos.



Mora lo intentó, como al 17', que se escabulló entre los centrales y metió cabezazo que pasó cerca del arco rojo. Y 11 minutos más tarde, cuando un remate suyo de cabeza fue bien atajado por el arquero García.



Luego, al 44', Mora también quiso rematar sin marca, pero su compañero Ángel Mena le robó el cabezazo y echó el balón desviado de la portería.



La Máquina también pudo contar todo el partido con Édgar Méndez, quien se perfilaba para no arrancar por un esguince de tobillo derecho que sufrió el sábado pasado en León.



Al volante español le costó al principio superar al lateral Rodrigo Salinas; en el complemento le tomó la medida, aunque sin ser eficiente.



Tampoco lo fue Ángel Mena por derecha, pese a que Efraín Velarde debió bajarlo pronto a patadas.



El conjunto cementero de nuevo mostró que le cuesta trabajo anotar en casa y todavía al 92', García voló lo suficiente para desviar un remate de Martín Cauteruccio, quien ya había ingresado por Mora desde el 65'.



El uruguayo tampoco marcó diferencia y la afición debió conformarse con otro empate en casa, aunque ya le lanzó algunos abucheos a su equipo.



De esa forma, Cruz Azul sigue invicto pero ya son tres duelos sin ganar, para sumar apenas seis puntos; mientras que Toluca sumó ocho unidades, también sin ceder derrota.