Suma Dr. Dre a dos raperos sordos al show del Super Bowl

Asimismo, la actriz Sandra Mae Frank interpretará el Himno Nacional y la clásica "America the Beautiful" en lenguaje de señas estadounidense en nombre de la Asociación Nacional de Sordos.

"Las puertas de la accesibilidad se abren de par en par con algo como esto", dijo Sean Forbes al Detroit Free Press.

"Así que este es en gran medida un círculo que finalmente se completa: ser de Detroit, ser parte del equipo de Eminem, o incluso volver a tener 12 años y escuchar a N.W.A, Dre y Snoop en mi walkman. Mi objetivo es salir, mostrar lo que podemos hacer y divertirnos. Y quiero abrir la puerta a otros artistas sordos".

Warren Snipe fue el intérprete durante la interpretación de Jazmine Sullivan de "The Star-Spangled Banner" y la interpretación de Eric Church de "America the Beautiful" en el gran juego del año pasado en Tampa, Florida.

Además, durante las ceremonias previas al juego, el artista country Mickey Guyton cantará el Himno Nacional, la cantante de R&B Jhene Aiko interpretará "America the Beautiful" y el acto de gospel Mary Mary interpretará "Lift Every Voice and Sing", acompañada por la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

El Super Bowl LVI se jugará en el SoFi Stadium en Inglewood, California este domingo 13 de febrero.