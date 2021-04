Sufren migrantes alta temperatura

Noticia Relacionada Vuelve a Salt Lake City

"Si para nosotros es complicado como padres de familia para ellos, es peor, porque si el clima es muy extremo, estuvo haciendo frío en la noche pero ahora ya calor, muy fuerte, entonces los dejamos que jueguen, que se refresquen como puedan", mencionó una migrante de El Salvador.

La onda de calor de acuerdo al Centro Nacional de Advertencia de Huracanes (CNAH) se prolongará en los próximos días con temperaturas extremas que van desde los 35 a 40 grados centígrados y de los 40 a 45, sin descartar sensaciones térmicas de 50 grados.

Menor preocupación

Pero para los migrantes, soportar las inclemencias del clima, es lo menos importante, cuando se está a la espera de cruzar al extranjero, en búsqueda de una mejor calidad de vida.

"Lo que queremos es cruzar ya, no estar aquí, si el calor está muy fuerte, el frío también lo estuvo, no estamos enfrentando esto por gusto, es porque no tenemos otra opción, la gente viene, cree que salimos sin motivos justos pero no es así, todos huimos de violencia, de inseguridad, de amenazas, desgraciadamente las autoridades no nos ven como seres humanos", declaró un migrante guatemalteco.

El pronostico para este jueves es que las temperaturas aumenten aún más llegando hasta los 38 grados con sensaciones térmicas mayores, mientras que, el promedio de ayer miércoles se ubico en los 35 grados.

A diferencia del clima que puede predecirse, los migrantes en estas condiciones, en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador lamentan que las autoridades no les brinden una fecha para cruzar a Estados Unidos.

Son más de 200 migrantes en la Plaza de la República, usan lo que está a su alcance para enfrentar el tiempo.