Sufre un adolescente quemadura por oruga. Pegan las ´peluche´ en Camargo

Camargo, Tam.- La tarde del jueves un adolescente camarguense experimentó un doloroso encuentro con la oruga "peluche", luego de resultar "quemado" por el insecto mientras se encontraba en el jardín de su domicilio.

"Mientras jugaba en el patio de mi casa con mi hermanita, me recargue en la barda y fue cuando sentí que algo se me caminaba por el pecho y empecé a sentir bien caliente y no me lo podía quitar porque me caminaba por el pecho cerca del brazo", expresó la víctima.

Esta noticia trascendió en medios digitales y el afectado fue identificado como Javier Estrada Molina, de 15 años de edad, residente de la colonia Lemus.

El afectado comentó que su mamá fue la que le dijo que hiciera público el incidente, pues la gente de Camargo, tiene que saber que aquí hay esos animales, por lo que les recomendó, la importancia de revisar sus patios, para prevenir un desagradable encuentro, "porque es un dolor bien fuerte, la verdad hasta me hizo llorar como 2 horas", explicó Javier a los medios.

El joven mencionó que primero su mamá Noelia Molina le puso pasta y ajo, porque había leído un artículo en donde explicaban que el ajo era bueno y lo de la pasta es algo que a decir de su experiencia se utiliza en ocasiones para las quemaduras.

Textualizó que "si tuviera que describir el dolor es como si te quemaras con el aceite por mucho tiempo, pero lo peor es después porque te duelen los huesos, el corazón te palpita muy rápido, te agitas y en el lugar que te mordió o pico esa cosa duele un chorro, todavía me duele pero pues no puedo seguir llorando todo el día".

Abundó que su desagradable experiencia ocurrió a eso de las 17:30 horas y la preocupación de su mamá fue tal, que con la premura del caso, decidieron trasladarlo a Reynosa en donde los galenos y enfermera le dieron la atención debida, entre otras cosas, aplicándole unos medicamentos además de una pomada, para aligerar los efectos de la toxina que suelta la oruga "peluche".