Sufre revés en proceso

Un "descalabro" más para Britney Spears con respecto a la suspensión y destitución de su padre sobre la tutela que ejerce con ella y es que un juez negó la solicitud de la cantante para que se acelere la próxima audiencia que está programada para el próximo 29 de septiembre.

La semana pasada, el nuevo abogado de la intérprete de "Oops!...I Did it Again", "Toxic", "Womanizer", entre otras, Mathew Rosengart presentó una solicitud para que el encuentro con el tribunal se adelantara, pero la mañana de este lunes, Variety, dio a conocer que dicha petición fue rechazada sin prejuicios.