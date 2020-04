Sufre burocratismo y "tortuguismo" paciente con síntomas virales

Río Bravo.

Persona con padecimientos virales que se manifiestan con alta temperatura, dificultad para respirar y tos entre otros, sufre burocratismo y tortuguismo en unidades de salud, tanto federales como del Estado.

Uno de estos es el del regidor Óscar Medina González, quien desde finales del mes de marzo, empezó a presentar síntomas virales como fiebre, tos y falta de oxígeno, lo que lo movió a solicitar el servicio médico en clínica del ISSSTE y Hospital General, en donde solo fue atendido con burocratismo.

Sobre esta experiencia, narró: "si no estás con la gravedad que ellos en los hospitales requieren, para hacerte la prueba no te la harán soy un testigo presencial de esto; ISSSTE, Hospital General e IMSS, ocupas llegar grave, así que mejor no salgan si no es necesario", dijo de modo tajante.