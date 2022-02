Sueña Jáquez con la NBA e inspirar a niños latinos

"No necesariamente siento presión por eso (convertirse en el sexto mexicano en llegar a la NBA), más que nada quiero representar y ser la esperanza para los latinos que me siguen, pero también lo quiero hacer por mí, porque ha sido un sueño de toda la vida, y el hecho de que puedo ser eso para otros niños latinos que me siguen, eso lo hace especial", dijo. En el cuarto de Jaime hay 2 pósters de Kobe Bryant, su inspiración. Jaquez ya vistió el jersey de la Selección Mexicana y quiere volver a hacerlo, sus raíces las tiene muy presentes.

Contó que el pozole verde y tamales que le prepara su abuela son de sus comidas favoritas, y recordó los viajes que hacía de niño a México. "Fui a visitar la casa de mi bisabuela en Guadalajara cuando era pequeño, íbamos allá todo el tiempo, y recuerdo que hacía mucho calor y había una feria a la que íbamos, jugábamos afuera y no tenía preocupaciones, y tú sabes, salíamos a una tienda donde vendían un tipo smoothie con canela, no recuerdo cómo se llaman (esquimos), pero lo recuerdo como una de las mejores cosas", comentó entre risas.