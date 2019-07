Sueña Guardado acudir a los JO

Puebla, Puebla

"Yo siempre he estado disponible para donde se me necesite y si se me necesita voy a estar dispuesto. Es algo que me ilusionaría muchísimo. Creo que es la única competición a nivel Selección que me hace falta, entonces iría con mucho gusto", dijo Guardado en Puebla, donde el Betis enfrentará a los Camoteros el domingo en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, Guardado pide no meterle presión al entrenador Jaime Lozano porque él es quien decidirá quien acude a la cita olímpica.

"No quiero que se diga 'Guardado levanta la mano para ir a los Olímpicos'. No quiero meter presión al técnico, no sé si vaya a hacer Jaime Lozano", estableció.

El jugador también manifestó que si regresa a la Liga Mexicana le gustaría hacerlo con el Atlas y nadie más.

"Siempre mi ilusión ha sido regresar al Atlas, sigo firme en eso", manifestó.

IGUAL QUE HERRERA

En una entrevista a ESPN, el medio Héctor Herrera dijo que nadie ve a la Liga Mexicana y hoy Guardado pensó de la misma manera.

"Desgraciadamente para nosotros los mexicano nadie nos ve fuera del país", declaró.