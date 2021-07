Sueña el ´Titán´ con podio

A sus 39 años el "Titán" ha decidido cerrar su carrera en el beisbol. La mejor manera de coronar su brillante trayectoria será con la conquista de una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio como seleccionado nacional.

"Ojalá podamos cerrar con una medalla. Desde que México clasificó a Olímpicos me dije que era una gran oportunidad para decir adiós, y me pregunté qué tenía que hacer para estar ahí, y era no dejar de trabajar, eso me motivó", dijo el primera base.

González aclaró que no por su historia en el beisbol es que está en la selección de México.

"Yo no quise ser seleccionado por mi trayectoria sino por trabajo. Para mí fue una entrega total a Mariachis, y el mostrar que merezco ser parte de la Selección, por toda la trayectoria que he tenido le doy gracias a mi familia, a la afición", agregó.

El "Titán" aclaró que no se retira por algún problema físico.

"Yo tuve un año difícil en 2017 por un problema en la espalda, jugué con una espalda muy mala, fue una temporada muy mala. Luego regresé con los Mets, tenía un acuerdo que cuando el equipo empezara a perder iban a subir Dominic Smith, me desanimé, me ofrecieron jugar en Ligas Menores, y quise estar con mi familia.

La razón por la que no seguí en Estados Unidos fue porque no quise, mi único año malo fue 2017", enfatizó.

González ha sido considerado un líder que ha sido vital para que Mariachis esté ubicado en el primer lugar de la Liga. El "Titán" comentó que le gusta dicho rol.

"Me gusta lo que hago, me gusta hablar con los compañeros que me preguntan, eso crea un buen ambiente entre nosotros, las cosas que me nacen es por hacer mejor al equipo, hay que trabajar de manera inteligente", dijo el primera base.

El empresario Carlos Bremer junto a Adrián y Lorena.