Suelta Mourinho dardo al Manchester City

El documental de ocho episodios que salió por Amazon respecto a los Citizens habla sobre el título de la Liga Premier que ganó el equipo la temporada pasada y en el cual la producción tuvo acceso a jugadores y cuerpo técnico, ofreciendo una vista exclusiva del vestidor de Pep Guardiola.

"Creo que puedes tener una película fantástica respetando a otros. No necesitas ser irrespetuoso para tener una película fantástica", dijo Mourinho. "Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores en el mundo pero no puedes comprar clase".



El estratega del Manchester United habló así para Sky Sports pero sin referirse a un pasaje en particular del documental llamado "Todo o nada: Manchester City".



En una parte Kevin De Bruyne habla sobre sus conflictos cuando estaba en el Chelsea a cargo de Mourinho entre el 2012 y 2014.