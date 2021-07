Suben solicitudes de seguro por desempleo

El Departamento de Trabajo informó ayer jueves que las solicitudes del seguro por desempleo aumentaron la semana pasada a 419.000, la mayor cantidad en dos meses, desde 368.000 la semana previa.

El número de solicitudes de primera vez, que generalmente monitorea los despidos, ha caído de forma constante desde que llegó al máximo nivel de 900.000 a principios de enero.

Los economistas describieron el aumento de la semana pasada como una probable irregularidad causada por factores únicos y en parte un resultado de la inevitable inestabilidad de los datos semanales.

Las solicitudes aumentaron la semana pasada, por ejemplo, en Michigan, en donde la empresa GM anunció que cerrará su producción de camionetas debido a escasez de suministros.

"No me preocupa que esta lectura indique una repentina debilitación en la demanda laboral", dijo Stephan Stanley, economista en Amherst Pierpont Securities. "De hecho, estoy bastante confiado de que no es así".

Los estadounidenses compran, viajan y comen más afuera conforme la pandemia ha declinado, impulsando a la economía y obligando a las empresas a buscar más trabajadores.

Las empresas han publicado la mayor cantidad de empleos disponibles en las dos décadas desde que se lleva registro del dato. Las contrataciones aumentaron, aunque las empresas dicen que con frecuencia no encuentran a suficientes empleados con los sueldos que ofrecen.

Al mismo tiempo, los analistas se preocupan sobre las posibles consecuencias económicas debido al aumento de casos de COVID-19 conforme se propaga la muy contagiosa variante delta, sobre todo entre personas que no se han vacunado.

Para el martes, el promedio de siete días de nuevos casos diarios de Estados Unidos había aumentado en las últimas dos semanas a más de 37.000 desde menos de 13.700, según datos de la Universidad Johns Hopkins.