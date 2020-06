´Sube tarifa el Estado o la subimos nosotros´

Concesionarios de 35 de las principales rutas del transporte público en Reynosa planean asistir a Ciudad Victoria esta semana que inicia a reiterar al Gobierno del Estado la solicitud de incremento en la tarifa del servicio.

Eduardo Chávez Uresti, apoderado legal del Gremio Unido de Choferes (Guch) en Reynosa, fue más allá y en exclusiva a EL MAÑANA, precisó que el interés es fijar una respuesta definitiva del Estado en torno al ajuste tarifario, en caso contrario los concesionarios aplicaran el aumento por su cuenta.

Y abunda sobre el particular: "Tenemos 5 años que no hemos efectuado ajuste en las tarifas, todo ha subido de precio, gasolina, refacciones, mantenimiento, hace un año presentamos los estudios que respaldan nuestra petición de incremento y no hemos tenido respuesta.

"Vamos a solicitar al Gobierno del Estado defina su respuesta y nos brinde una fecha para el mes de julio, si no hay respuesta, entonces los concesionarios procederemos por nuestra cuenta al aumento de 9 a 12 pesos que hemos solicitado, respetando las tarifas especiales para estudiantes y usuarios con discapacidad", dijo.

Chávez Uresti, expresó que la situación en el transporte público es grave, actualmente solo circula el 55% del total de las unidades y en la mayoría de los casos se trabajan turnos hasta de 10 horas al día para obtener 300 pesos.

Agregó, que dicho ultimátum a la autoridad fue avalado en una reunión celebrada con los representantes de 35 de las principales rutas de transporte público en la ciudad, que demandan un incremento a las tarifas.