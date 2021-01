Sube más de 3 pesos gas en un año; llega a 11.27 el litro

No obstante que el Gobierno Federal, ha difundido que no ha autorizado un incremento a los hidrocarburos, parece ser que gaseras no temen al accionar de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Actualmente el litro de gas se ubica en 11.27 pesos por litro, rebasando por tres pesos el último precio que tuvo a finales del sexenio pasado, cuando se ubicó en 8.05 pesos por litro.

Hasta ahora, las quejas de los consumidores, solo han pasado de boca en boca y se han replicado en redes sociales, pero hasta ahora, nadie a procedido a presentar la queja en Profeco.