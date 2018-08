Subastarán primera edición de "El origen de las especies" de Darwin

El precio de salida del libro, cuya aparición durante el siglo 19 conmocionó al mundo al proponer una visión distinta al cristianismo, oscila entre 1 y 1.2 millones de pesos.

Se trata de uno de los 23 libros de cortesía entregados por la editorial de John Murray, parte de un tiraje de mil 250 copias que se agotaron el mismo día en que la obra se puso en venta.



Incluye, en la primera hoja, una nota que dice "From the autor".



"No creo que haya otro en México", señaló Jesús Cruz, especialista en valuación y catalogación de libros y documentos de Morton.



El antiguo propietario lo adquirió en 1993 en la estadounidense Swann Galleries, explicó en entrevista.



Entre ésta y las posteriores ediciones de la obra, Darwin introdujo cambios, detalló por su parte Rodrigo Agüero, especialista también en acervos documentales y bibliográficos.



"Darwin nunca estuvo tan a gusto con su primera edición; en la segunda, desde el prólogo, hay cambios en algunas palabras; de la tercera a la quinta, aún más. El cambio más notorio es que, a partir de la quinta, ya habla de 'evolución' tal cual. Al principio hablaba de modificaciones para la adaptación: siempre buscaba refinar su trabajo.



"La sexta edición es la que Darwin considera como definitiva", precisó Agüero.



En la subasta también se ofrecerá la primera edición en español de la obra, con autorización del autor, y traducción de Enrique Godínez. Esta versión fue publicada por Biblioteca Perojo en 1877.



Su precio de salida tiene un rango de entre 40 mil y 50 mil pesos.



Los ejemplares permanecerán en exhibición en Cerro de Mayka 115, Lomas de Chapultepec, sede también de la subasta, a realizarse el 21 de agosto a las 17:00 horas.