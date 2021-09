Su inspiración a un libro

Para Alicia Keys "Girl On Fire" no es sólo un sencillo que ha vendido millones de copias, sino el título e inspiración para una novela gráfica para jóvenes que se publicará el próximo año

"Cuando escribí ´Girl On Fire´, sabía que estaba escribiendo para esa chica en la fila de atrás que necesitaba a alguien que le dijera que no hay nada que no puedas hacer, no hay nada imposible", dijo Keys en un comunicado. "Cuando Andrew y yo pensamos en la idea de traducir la canción a una novela gráfica para jóvenes, sabía que quería que fuera sobre una chica que se da cuenta de la fortaleza que siempre ha tenido. Todos tenemos un poco de Lolo dentro de nosotros — todos tenemos el poder dentro para hacer lo que nunca nos imaginamos que podríamos hacer — estoy tan orgullosa y locamente emocionada de poder compartir esta historia con ustedes. Se van a enamorar de Lolo".