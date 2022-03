Star Black, de la fractura al sueño

"La oportunidad está aquí y no sólo es presentarme sino enfrentar a las grandes cartas del Consejo Mundial de Lucha Libre, en un viernes en la lucha estrella, es la mejor oportunidad que he tenido en mi carrera y tengo que demostrar que todos estos años que he trabajado en Guadalajara han servido", indicó el Cósmico.

"Star Black está aquí para escribir su propia historia, para que se hable de mí como un luchador independientemente de mi familia".