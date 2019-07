SRE: No hay mexicanos afectados por redadas

Cd. de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se reportan mexicanos detenidos por las redadas masivas contra migrantes anunciadas por el Presidente Donald Trump en al menos 10 ciudades de Estados Unidos.



"A esta hora no tenemos reportada afectación a mexicanos por redadas ocurridas el día de hoy. Gracias al equipo consular de México, son un orgullo por su trabajo", escribió poco después de las 11:00 horas en Twitter el Canciller Marcelo Ebrard.



Este domingo, Ebrard encabezó un mensaje a medios en el que se enlazó telefónicamente con todos los cónsules de México en el vecino país del norte para informar sobre las redadas.



Los Cónsules en Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, Nueva York y Atlanta afirmaron que no se tiene informe de mexicanos detenidos y que se trabaja en colaboración con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil para detectarlos.



Algunos de los representantes comentaron que también se están visitando todos los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



También en enlace telefónico, la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, resaltó la estrecha relación que se tiene con autoridades y organizaciones civiles.

Tenemos ahorita, dijo, al 1 de julio, mil 807 mexicanos detenidos en todos los centros de detención, y es probable que sean deportados en los próximos días."Estamos en estado de alerta permanente, la Embajada y los 50 Consulados", aseguró.El Secretario Ebrard anunció que mañana a las 12:00 horas se presentará otro corte de información.Julián Escutia, Director de Protección de Mexicanos en el Exterior, sostuvo que cada que hay información de una redada, personal de las representaciones mexicanas se traslada al lugar.Tenemos una red de 300 abogados contratados por la Cancillería, y 100 abogados consultores, dijo.El consultor jurídico Alejandro Celorio explicó el marco jurídico de, en el cual actúa la diplomacia mexicana.Celorio precisó que se enfocarán en la asistencia legal de lo que llama arrestos colaterales, cuando la persona no es el objetivo de la redada pero que por estar ahí también es capturado.