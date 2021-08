"Soy totalmente obradorista": Ella es la diputada "001" de la próxima Legislatura en registrarse

La diputada recibió un kit al registrarse como legisladora que contiene un ejemplar del Marco Jurídico, un pin que inmediatamente se colocó en la ropa, un celular para votar a distancia y un tarjetón de estacionamiento.

La diputada chiapaneca también recibió una breve capacitación de cómo debe operar el mecanismo del tablero electrónico para emitir sus votaciones en las sesiones ordinarias.

Bustamante Castellanos es actualmente diputada local de Chiapas por Morena y reveló que las prioridades de su bancada para la 65 Legislatura son: Reforma Energética, Reforma a la Ley General de Aguas, Revocación de Mandato y otros temas como la Guardia Nacional.

Adelantó que aunque ya fue electo Sergio Gutiérrez como propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y este viernes tendrán una reunión con su coordinador parlamentario Ignacio Mier para tratar el tema, Bustamante dijo que ella, junto con otras legisladoras, tienen la capacidad para estar en órganos de dirección.

"Me mandaron información del grupo parlamentario que me tocaba registrarme hoy de 10 a 10:30, entonces verifiqué la información porque sabíamos que el día de hoy le tocaba al Verde y me confirmaron que hoy me tocaba e hice los trámites necesarios para venir muy temprano a la Ciudad de México. Afortunadamente el equipo de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Unión, de manera muy eficiente, logró resarcir el daño y procedió mi registro y fui la número 1. Me le adelanté a los de Morena y a los del Verde, a todos", declaró entre risas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora indicó que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador como cualquier ciudadano.

"Yo soy de las que lo admira, soy totalmente obradorista", declaró.