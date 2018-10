Sorpresivos cambios

Madrid, España

Parece que el Universo Extendido DC, rebautizado como Worlds of DC, está buscando renovar sus filas de cara a sus próximos proyectos. El tiempo de Ben Affleck como Batman parece que ha llegado a su fin. Y al parecer no es el único, porque Warner ha decidido no hacer más películas con Henry Cavill como Superman, descartando así la puesta en marcha de la secuela de El Hombre de Acero (Man of Steel).

Según informa Variety, la productora ha decidido no seguir adelante con las películas de Batman y Superman en solitario que, según los planes iniciales trazados antes del estreno de Liga de la Justicia (Justice League), iban a protagonizar Ben Affleck y Henry Cavill. Por el momento, no se indica si el estudio está buscando un nuevo Hombre de Acero, pero sí adelanta que ya buscan un sucesor de Affleck como el Hombre Murciélago.

VARIOS RETRASOS

La información también se menciona el retraso en la película de The Flash que protagonizará Ezra Miller, debido a su compromiso con la secuela de Animales Fantásticos. Al parecer, todo se debe a la mala acogida de público y crítica para Liga de la Justicia, película que Warner ha estado utilizando como punto de inflexión de cara a su futuro Universo Cinematográfico.

La noticia de la cancelación de las películas de Superman llega unas semanas después de la publicación de otra información que aseguraba que el actor ya había abandonado el papel después de negarse a hacer, alegando incompatibilidad de agenda, un cameo para la película de Shazam!