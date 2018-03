¡Sorpresa en Old Trafford! Sevilla elimina al Man United

Manchester, Inglaterra.-El Teatro de los Sueños fue sede, una vez más, de las pesadillas del Manchester United de José Mourinho.



En Old Trafford, donde Sir Alex Ferguson dominó la Premier League y comandó un equipo de leyenda, el prestigio de los Red Devils se fue por los suelos, tras caer 2-1 ante un Sevilla que se metió por primera vez en su historia a los Cuartos de Final de la Champions League.



Viniendo desde la banca e ingresando al 72', Wissam Ben Yedder se convirtió en el héroe del cuadro andaluz al anotar los dos tantos en suelo inglés para la escuadra de Vincenzo Montella.



Primero, al 74', recibió el esférico en los linderos del área y ya en ella sacó un zurdazo imposible para la estirada de David de Gea, que sólo manoteó un testarazo del mismo Ben Yedder al 78' y que finalmente entró a la meta.



El mexicano Miguel Layún no puede disputar esta competencia con el cuadro andaluz, ya que lo hizo con el Porto en la Fase de Grupos.



Mourinho ingresó a Paul Pogba, Juan Mata y Anthony Martial en busca de goles. Romelu Lukaku acercaría a los locales a los 84 minutos, mientras en el cuadro andaluz entró Guido Pizarro, ex Tigres, para aguantar los embates ingleses.