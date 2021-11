Sorprende Maluma en ritmo africano

"Me hicieron muchas propuestas (para colaborar), había muchos nombres sugeridos, tenía algunas ideas, pero no estaba seguro de que quería ir a lo ya conocido. Por eso pregunté en Instagram a quién me sugerían o qué podría proponer nuevo, y salió lo que ya escuchan.

"Ray y yo nos mandamos mensajes directos, hablamos de colaborar, disfruté mucho lo que me propuso y terminamos haciendo una canción que me parece que tiene todo para emocionar por completo", platicó, en entrevista exclusiva, el colombiano, de 27 años.

Aunque entre su casa discográfica, Sony Music Entertainment Latin, y sus amigos y conocidos le mencionaron, a través de correos y mensajes, más de un centenar de nombres de artistas para ver si le gustaba alguno, el productor e intérprete de "Felices los 4" y "Hawái" se decantó por el originario de Tanzania, también de 27 y quien funge como multiinstrumentista, realizador y compositor.

EL ESTRENO

Hace un par de domingos, la dupla estrenó la canción en los MTV Europe Music Awards, que se efectuaron en Hungría, y esta pieza, que combina el afrobeat con el reguetón y también fusiona el castellano con el suajili, tiene su historia.

"Mama Tetema" está inspirado en "Tetema", canción que dio a conocer Rayvanny al lado de Diamond Platnumz hace más de dos años, y al colombiano le gustó tanto el ritmo que le pidió a su ahora amigo que hicieran su propia versión, integrándole frases en español y con un ritmo reguetonero para darle la vuelta por completo al ritmo original. "Tetema" significa "menéate".

AL CINE

Etiquetado como uno de los cantantes más populares del mundo, el también llamado "Maluma Baby" o "Papi Juancho" dijo que está muy clavado en hacer más temas, inéditos o colaborativos, y en los estrenos de sus próximas películas, ya que le puso voz al personaje de Mariano en el filme animado Encanto y es coprotagonista de la comedia romántica Marry Me, con Jennifer Lopez y que estrenará en febrero próximo.