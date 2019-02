Sony lanza el primer smartphone con pantalla OLED 4K

Cd. de México.

En el marco del MWC 2019, Sony Mobile anunció la renovación de su línea de equipos Xperia entre los cuales destaca el Xperia 1, un smartphone con pantalla OLED de 6.5 pulgadas 4K HDR y display CinemaWide 21:9, sistema de triple cámara con zoom óptico y un modo "Creator" capturar video e imágenes en alta calidad.

De acuerdo con el sitio oficial de Sony Mobile, los ingenieros de la división de cine de Sony desarrollaron junto con el equipo de Xperia un sistema que permite a los usuarios elegir la configuración de color de cada toma para así añadir distitnas atmósferas a sus proyectos.



El teléfono tiene también audio Dolby Atmos y una herramienta especial para sacar mayor provecho a los juegos en línea. La fecha de lanzamiento estimada para el Xperia 1 es junio de 2019



Sony Mobile también anunció los equipos Xperia 10 y Xperia 10 Plus, que destacan por tener un cuerpo más alargado sin dejar atrás el tradicional diseño geométrico y minimalista de la fabricante japonesa. Ambos teléfonos tienen un rango de visión 21:9 que facilita utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo y doble cámara trasera.



El Xperia 10 Plus tiene pantalla de 6.5 pulgadas FullHD+, 6GB de RAM y batería de 3 mil mAh, así como cámaras traseras de 12MP y 8MP con doble zoom óptico; por su parte, el Xperia 10 ofrece una pantalla de 6 pulgadas FullHD+, 3GB de RAM, batería de 2 mil 870 mAh y cámaras traseras de 13MP y 5MP.



Su fecha de lanzamiento y precio en México aún no ha sido confirmado.