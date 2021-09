Son muy influyentes

COMPASIVOS

"En un mundo donde todos tienen una opinión de gente que no conocen, el Duque y la Duquesa tienen compasión por la gente que no conocen. No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha", aseguró el cocinero español José Andrés, quien se asoció con la pareja en diciembre pasado para construir centros comunitarios con World Central Kitchen.

"De la mano de socios sin fines de lucro, asumen riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo de salud mental a mujeres y niñas negras en los Estados Unidos. Y alimentando a los afectados por desastres naturales en la India y el Caribe", agregó el español a través de la fundación de Meghan y Enrique, Archewell.

POR ENCIMA DE FIGURAS

Incluso el nieto de la Reina Isabel II y la ex estrella de la serie Suits estuvieron por encima de figuras como Britney Spears, quien este año causó bastante revuelo entre sus fanáticos y redes sociales con el movimiento #FreeBritney por la lucha de su custodia, y quien la semana pasada anunció su compromiso con el entrenador y modelo iraní Sam Asghari.

En ese mismo apartado aparece la superestrella del country Dolly Parton, la tenista profesional Naomi Osaka y el líder de la oposición rusa Alexéi Navalni.

La actriz Kate Winslet (Titanic) aparece en el número uno de la lista de los artistas más influyentes, en compañía del francés Omar Sy, Scarlett Johansson y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

La actriz surcoreana Youn Yuh Jung, ganadora de un Óscar por su participación en el filme Minari, figuró en la lista de pioneros, junto a los compositores Timbaland and Swizz Beatz.

CRITICAN RETOQUES

La portada de la revista Times encabezada por los Duques de Sussex causó varias críticas en redes sociales, ya que los internautas aseguraron que la foto de la pareja había sido muy retocada.

"La portada parece tan falsa... oh, espera, es porque lo son", escribió a modo de burla un usuario de redes.

De acuerdo con los comentarios, Meghan y Enrique lucían una piel suave e inquietantemente brillante, ojos brillantes e incluso espeluznantes. Además de que el hijo de la Princesa Diana y del + Príncipe Carlos se veía "sospechosamente más abundante.

"Terrible trabajo de retoque. Parecen CGI", agregó otro usuario.

LIDERAN LISTA

Los Duques de Sussex, parecen tener muy buen prestigio en Estados Unidos; la revista Times los consideró entre las 100 personalidades más influyentes en la categoría de innovadores e íconos.