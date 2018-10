Someterán a consulta nueva marca turística

Va a haber varias… Madero-Miramar o Tampico-Miramar, varias . Adrián Oseguera Kernion, alcalde de Ciudad Madero

Tampico, Tam.- Para determinar qué nombre se le dará a la marca turística que posicionará a la zona sur de la entidad, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, dijo que la decisión tendrá que salir de una encuesta ciudadana, mencionando que se puede nombrar “Madero-Miramar” o “Tampico-Miramar”.

Indicó que aún no tienen el método a utilizar, sin embargo puede ser mediante urnas o bien, a través de llamadas telefónicas y en ella sólo podrán participar los ciudadanos de ciudadanos de la zona conurbada.

Y es que señaló que la decisión que se desprenda, seguramente será la correcta porque “a veces tomas una decisión y a la ciudadanía no le gusta. Por ejemplo, la marca ‘Madero-Miramar’ tengo qué hacer lo que decidan los maderense porque la playa está en Ciudad Madero. Si los maderenses deciden que es la marca que quieren, es la marca que se queda. Yo me puedo equivocar pero los maderenses no se equivocan”, dijo.

Mencionó que se tiene que lanzar la consulta antes de la Semana Santa... “Va a haber varias, Madero-Miramar o Tampico-Miramar, varias".

Al hablar en torno a la postura de desaprobación de algunas cámaras empresariales a nivel nacional sobre la consulta ciudadana para determinar el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Oseguera Kernion señaló que fue la población la que decidió.

López Obrador “está pensando como jefe de Estado, porque un jefe de Estado gobierna para todos los mexicanos y la decisión es de los mexicanos... Está mostrando congruencia con lo que dice y lo que hace. Siempre ha sido así Andrés Manuel”.