´Sólo son servidores públicos´; descalifican abogados a Magistrados

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas dirigieron una carta al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con propuestas para las magistraturas Supernumerarias que se hallan acéfalas actualmente, lo anterior al considerar que los seis más recientes nombramientos de magistrados del Poder Judicial local carecen del perfil.

"Las personas que acaban de ser designados no dudamos de que sean unos excelentes servidores públicos, pero consideramos que no tienen la capacidad, no están preparados, ser magistrados no es cualquier cosa, ser magistrado es ser maestro en cuestiones legales, una persona que sabe y que conoce", comentó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Gilberto Ávalos Martínez, "consideramos que no están preparados, serán unos excelentes servidores públicos pero para ser magistrados se requiere eso y mucho más".