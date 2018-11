Sólo empalman muertos

Familias piden a las autoridades regular los precios para sepultar a los seres queridos en el panteón del ejido La Escondida, ya que los costos van en alrededor de los cuatro mil pesos y se pone los cuerpos empalmados.

Además de que hace falta rehabilitación y limpieza, ya que se encuentra en malas condiciones, por lo que es necesario que las autoridades pongan un alto.

"Nos cobran 4 mil y 4 mil 500 pesos y los ponen arriba de otras tumbas, la señora Francisca Barrientos Alvarez, no quiere enterrarlos y nos cobra una cantidad muy alterada, a mi me cobró 4 mil 500 por enterrar a mi esposa en este año, yo no se que le harán a ese dinero", dijo Homero Álvarez Castro, presidente de la colonia Arcoíris.

El panteón se encuentra en el ejido La Escondida, que está siendo usado como nido de malvivientes, además hay maleza y basura.

"Yo les pide a las autoridades que tomen conocimiento de esto para que sepan que no nos han limpiado el panteón y es un mugrero ahí", expresó el ciudadano.

Lo importante es que las autoridades se den una vuelta por el panteón para que regulen los precios y además puedan realizar rehabilitación y limpieza, ya que no por ser Día de Muertos se le dio una manita de gato.





SE QUEJAN. El panteón que está en el ejido La Escondida se encuentra sin regulación y con basura.