Solicitará PT renuncia de consejeros electorales

Cd. Victoria, Tam .- El PT solicitará la destitución de los cuatro consejeros del IETAM en funciones debido a irregularidades durante la asignación de diputaciones de Representación Proporcional del pasado tres de septiembre, luego de determinar que ese partido no alcanza el tres por ciento requerido para recuperar el registro local y una representación plurinominal ante el Congreso del Estado .

Fue el 20 de agosto cuando el TRIELTAM emitió 22 sentencias para que el Consejo General del IETAM llevara a cabo un nuevo cómputo de la elección de diputados por Representación Proporcional, fue dos semanas después cuando los consejeros electorales llevaron a cabo el reparto de los catorce escaños plurinominales en donde el PAN obtuvo 7, Morena 4, el PRI 2 y MC 1, dejando fuera del reparto al Partido del Trabajo.

"Les recomendó que necesitaban calcular la votación válida emitida y ser cuidadosos ´que los votos donde no hay candidatos deben ser descontados de la votación válida emitida´, que fue lo que hizo también la consejera – María de los Ángeles – Quintero Rentería que hizo un voto particular por no estar de acuerdo con la forma en que lo hace el Consejo General", Ceniceros Martínez señaló que los 13 mil 978 votos de Redes Sociales Progresistas debieron de haber sido contabilizados como ´Votos Nulos´, "es un proyecto tendencioso que lleva el objetivo de beneficiar a Acción Nacional al retirarnos a nosotros la diputación de Representación Proporcional".

Este comportamiento, enfatizó, amerita la destitución de los consejeros electorales de cara al proceso electoral del próximo año, "no podemos ir a la contienda electoral del 22 sin un Consejo General autónomo e imparcial, se ve clarísimo... es una forma descarada de actuar de esta gente, nosotros lo atribuimos a una presión del Gobierno del Estado para que así lo resolviera".