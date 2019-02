Solicitan peseros aumento al pasaje

Cd. Victoria, Tam.- Concesionarios del Transporte Público solicitaron al Gobierno del Estado un incremento de dos pesos a la tarifa del pasaje para los municipios de la franja fronteriza y el sur del estado, y de un peso para la capital del estado, no obstante que estas peticiones no han prosperado se espera continúen las reuniones de trabajo en los próximos meses.

El secretario General del Sindicato de Micros y Taxis Verdes en Ciudad Victoria, Ramón Hernández Manríquez, dijo que "hay una solicitud de unos de los compañeros en las diferentes organizaciones que nos dicen que porqué el incremento no se hace de manera general o no se busca una tarifa única, lo cual se me hace sumamente imposible por el apoyo que se le da a los estudiantes".

El incremento de un peso para la zona centro sería tanto al público general que pasaría de 9 a 10 pesos como para Estudiantes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad que pasaría de 6 a 7, "la solicitud está desde diciembre, retomamos ahora en enero y no tenemos fecha, quedamos de sentarnos primero en enero y luego en este mes, la verdad es que se antoja difícil porque vienen las elecciones y nosotros estamos buscando alternativas para seguir subsistiendo".

El profesor Hernández Manríquez dijo que los concesionarios en las diferentes rutas de la localidad ya están implementando dispositivos GPS en la mayoría de las unidades, así como están dejando de utilizarse los checadores manuales de ruta, lo cual representaría una reducción en los costos de operación así como una mejora en los tiempos de traslado y consumo de combustible y refacciones.

Sin embargo consideró que esto no será suficiente para hacer frente a los costos de operación y mantenimiento del parque vehicular, por lo cual insistió en un incremento a las tarifas o un plan de crédito para la adquisición de unidades nuevas que les permitiesen continuar prestando el servicio con menores costos.