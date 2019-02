Solicitan beneficiarios una mayor orientación

Necesito checar algo mío, yo vengo dada de alta de desde junio de 2018, pero me checaban en el sistema y tenía el dinero y así estuve todos los bimestres, pero nunca me entregaron ningún apoyo y voy a pláticas y citas médicas y no sé si ahora esté dada de alta o no en Prospera, si no, para hacer nueva afiliación . Leticia González Torres, lideresa del ejido Buena Vista.

Rezagos en trámites que se hicieron en 2018 para ingresar a programas federales, dejan más dudas que soluciones, pues al haberse realizado en la administración federal pasada, no hay claridad sobre si los beneficios llegarán.

Río Bravo, Tam.-

Leticia González Torres, lideresa de ejido Buena Vista, indicó que debido a que hicieron ella y su madre, el trámite durante los últimos meses de la pasada administración, ahora no saben qué hacer.

"Necesito checar algo mío, yo vengo dada de alta de desde junio de 2018, pero me checaban en el sistema y tenía el dinero y así estuve todos los bimestres, pero nunca me entregaron ningún apoyo y voy a pláticas y citas médicas y no sé si ahora esté dada de alta o no en Prospera, si no, para hacer nueva afiliación", refirió González.

Y agregó "mi suegra también se había anotado para 68 y más en agosto pasado y no le ha llegado nada ella tiene 70 pero apenas se anotó

Precisó que de esos trámites en la actual mesa, no le han dado explicación alguna, pero reconoció que por ser cambio de Gobierno Federal, "sabemos que cada cambio de gobierno cambian las cosas, pero la gente se queda en estado vulnerable", precisó ante tanta incertidumbre.