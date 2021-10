Solicitan asilo 60 haitianos

"Ninguno ha conseguido refugio, sólo les dieron una solicitud y es simplemente para solicitar el proceso y éste inicia cuando ellos ( Migración ) quieren y ahorita, no hay ningún proceso de refugio, simplemente la solicitud que es para que no los regresen", informó Marbella Bernal Robles, directora de la Asociación Conexión Joven.

Refirió que el Instituto Nacional de Migración no les quería dotar de las solicitudes, pero fue mediante un plantón que hicieran afuera de las instalaciones que lograron adquirir esa solicitud.

INSISTEN EN NO REGRESAR A SU PAÍS

En una redada realizada por Migración y Guardia Nacional en la Central de Autobuses, unos 80 haitianos fueron trasladados a Tapachula, Chiapas, "pero se están regresando, ellos siguen adelante".

Refiere que ante la dificultad de llegar a los Estados Unidos, un gran número de haitianos han decidido quedarse en la zona conurbada, sin embargo Bernal Robles asegura que será muy complicado porque aún no tienen su permiso de estancia legal en México.

"No pueden trabajar porque no les dan papeles para trabajar. Ese documento, que es la solicitud para refugiados o para pedir asilo no está aún en proceso, apenas se está mandando y aunque estuvieran en proceso, ellos todavía no pueden trabajar porque no es un papel para que ellos trabajen", indicó.

Asimismo menciona que la lentitud con la que accionan las autoridades Migratorias es a fin de hacer que los haitianos se cansen y se regresen a su país, sin embargo ellos tienen bien definido no regresar, "con esto los están ahorillando a que delincan".

Por lo pronto, los migrantes de esa isla caribeña están viviendo de ayuda humanitaria de la gente, "porque eso sí está permitido por la ley. Solamente las ayudas humanitarias, más no".

SIN APOYO DE GOBIERNO FEDERAL

De igual forma Marbella Bernal aseguró que, pese a que ya emitieron su solicitud de asilo, el Gobierno Federal no les está apoyando para su subsistencia, tal y como sucede en otros países.

"Yo no estoy enterada que el Gobierno (Federal) vaya a mandar alguna remesa para apoyos, ni siquiera solicitar que se abra la casa del Migrante, la que está en la Borreguera, ni siquiera eso".

"Aquí no les dan nada, les dan puro sorbete... El presidente (López Obrador) por ejemplo, se lavó las manos, el Gobierno Estatal se mantiene ajeno a esto y el Gobierno Federal hace como que no ve nada".

Ante ello, la diputada federal Rosa María González Azcárraga, de la comisión de Asuntos Migratorios en la LXV legislatura, señaló que están analizando las iniciativas que quedaron pendientes de la anterior legislatura.

Refirió que es una comisión que le interesa integrar debido a los problemas de este tema que se están presentando en el estado tamaulipeco y que a la fecha se ha agudizado.

"Sobre el tema de flujo de migrantes que se está dando en nuestro estado es el Instituto Nacional de Migración (INM) quien debe decidir la directriz a seguir, ese es su trabajo, pues la única manera de controlar y organizar a todas estas personas que entran a nuestro país y transitan por diversos estados, es trabajar de manera coordinada gobierno federal con entidades, para darle solución a esta problemática que no es de ahora, pero que en estos últimos meses se ha agudizado", manifestó la diputada.

Señala que en México hay interés porque los inmigrantes que están en los Estados Unidos sean tratados con respeto y respetando sus derechos humanos.

"De un lado el tema de nuestros inmigrantes que están en EUA, y por el otro lado a quienes llegan a México de otros países, pues ante todo debe prevalecer el respeto y la dignidad de los nuestros radicados en Estados Unidos y de los que llegan o están de paso por nuestro país".

Una vez instalada la comisión en la Cámara Baja vamos a ver qué asuntos dejó la pasada legislatura, pues dejaron casi 70 iniciativas que vamos a analizar y comenzar con las nuestras que ya tenemos como tres iniciativas presentadas en el pleno, remarcó

Dijo por último González Azcárraga que su meta es que todas las iniciativas de esta comisión (Asuntos Migratorios) sean consensuadas y analizadas en equipo y con las bancadas que la integran, "lograr que sean dictaminadas todas aquellas que sean buenas para el país y nuestros mexicanos, independientemente de colores partidistas".

Unos 60 haitianos solicitaron el asilo ante el Instituto Nacional de Migración.

Los tampiqueños se han portado solidarios con los haitianos.