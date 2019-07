Solicitan 4 mil dólares de rescate por Myriam

Laredo, Texas.- Telefonean a la mamá de Myriam Camarillo, la chica desaparecida desde la madrugada del domingo, para extorsionarla, asegurando que la tienen, pero no pueden entregar prueba de vida, ni video, ni pasarle el teléfono a la muchacha, hoy se llevará a cabo un rastreo por el arroyo Zacate contiguo a las avenidas San Francisco este y oeste, donde supuestamente fue ubicado por última vez el teléfono de la muchacha.

"Me piden 4 mil dólares de rescate", dijo Sandy Pineda, madre de Myiriam, quien agregó que a las 09:31 de la noche del jueves y luego a las 08:43 de la mañana de ayer viernes, un tipo le telefoneó, es la misma voz, quien le dijo que él tenía a su hija.

"Pero que no le pidiera un video y que tampoco me permitiría hablar con mi hija, porque la tenía oculta en un sitio muy lejos de donde el hombre se encontraba, además se enojó y dijo que las condiciones y las exigencias las ponía él, o sea, el secuestrador y no la mamá de la chica", dijo la señora Pineda.

"El FBI me dijo que muy probable se trate de una llamada de extorsión, que siempre ocurre cuando se sabe de alguien desparecido o que una familia anda buscando a alguien, pero era la misma voz", dijo la señora Pineda.

La afligida madre dijo que este sábado en la mañana, habrá una búsqueda, mucha gente voluntaria se ha unido a la causa de encontrar a Myriam.

Una batida por parte de decenas de personas, caminarán entre la maleza por el arroyo Zacate que en el sur, empieza en el río Grande, junto a la planta tratadora de agua, hasta el norte, llega a la calle Chicago-Taylor, en la región central, barrio "Sal Si Puedes", en ese arroyo fue ubicado el aparato celular de la damita.

El FBI está en contacto con la señora, pero ajeno o por separado de la Policía de Laredo, según aseguró la propia madre de Myriam Camarillo.

Myriam, de 27 años de edad, es enfermera en un clínica de niños especiales, desapareció entre las 02:0 y 03:00 de la mañana del domingo pasado, de la cuadra 13 de calle Iturbide, afuera de un bar o antro de moda.





LA POLICÍA HERMÉTICA

La policía municipal no ha dado ningún informe, dicen no hay novedades, ni van a hablar del tema, no confirmaron la intervención del FBI.

"La policía local tiene la ropa de mi hija, la que se quitó el sábado en casa de una amiga suya, antes de vestirse para ir al bar a divertiré esa noche, los policías con canes adiestrados (K9) la han estado buscando, pero ni a mi me han querido dar informes, solo me aseguran que están haciendo su trabajo, una labor de todo momento, desde el reporte y no han parado".

La señora Sandy Pineda, dijo que a Myriam la reportó hasta el martes, pasadas 48 horas de su desaparición, que la policía uniformada así le dijo que tenía que ser, la policía reportó o pidió a colaboración de los medios de comunicación, a las 11:50 de la mañana del miércoles 10 de julio, el tipo de la fotografía con la que aparece por última vez Myriam Camarillo, afuera del antro, ya fue contactado e interrogado varias veces por la policía, al parecer solo le ofreció un raid, pero ante la negativa de la chica, se retiró.

