´Sobreviven más mujeres en casos de desaparición´

Cd. Victoria, Tam.- Para el vocero delde Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, son las mujeres quienes más posibilidades tienen de sobrevivir en casos deforzosa en el estado de Tamaulipas, esto tras realizar diversas investigaciones en donde el mayor número de restos óseos encontrados tanto en fosas comunes como clandestinas corresponden a personas del sexo masculino.

Dijo que el más reciente caso fue el de la exhumación de restos de la fosa común del municipio de Miguel Alemán, en donde de aproximadamente 280 restos encontrados solo cinco correspondían a mujeres, "es un dato que es algo comparable con una investigación que hice aquí en la carretera de Hidalgo donde en un período de diez años había 40 cuerpos sin identificar pero de esos nada más 4 eran mujeres".

Adicional a estos dos casos el activista defensor de los Derechos Humanos dijo haber tenido acceso al archivo de restos sin identificar que obra en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde solamente se contaba con indicios de entre 30 y 40 mujeres, esto en base a las prendas encontradas junto a estos, "la mayoría por cierto muy jovencitas, casi adolescentes, son datos que pude sacar y son datos de la Procuraduría".

El abogado Guillermo Gutiérrez reiteró que "como que las mujeres tienen más posibilidades de sobrevivir en ese tipo de cosas", para lo cual insistió en que las autoridades deben de avocar su trabajo en buscar a estas con vida y no solo a buscar sus restos.

En el caso del panteón forense de Miguel Alemán recalcó que de los 280 restos exhumados solamente diez han sido identificados, sin embargo estos no han podido ser entregados a sus familiares debido a que la identificación no ha sido plena en base al perfil genético, y a que varios de los restos no cuentan con denuncia de desaparición ante las autoridades.