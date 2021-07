Sobrecalientan aires las líneas eléctricas

El sobrecalentamiento de instalaciones eléctricas por uso de aires acondicionados para combatir el calor que aqueja a las familias en esta canícula representa riesgo de potenciales incendios.

Si a lo anterior le sumamos que algunas viviendas, al utilizar “diablitos” para conectarse a la red eléctrica y no pagar el consumo de electricidad, el riesgo se potencia, pues estas conexiones no autorizadas, no cuentan con un mecanismo de corte de la electricidad, cuando sobreviene un sobrecalentamiento o sobrecarga, pues el fluido eléctrico pasa directamente.