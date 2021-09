Sobre "Denuncian a exdiputado por presunto secuestro e intento de despojo de un rancho"

La información que Usted publica es absolutamente falsa y carente de verdad.

La reportera carece de absoluto profesionalismo y publicó una serie de aseveraciones que carecen de todo sustento, investigación, soporte, justificación y verificación mínima de los hechos.

La información que Usted publica daña el honor, prestigio y moral de las personas que acusa.

La información es producto de una versión por parte de mi hijo Alberto Antonio Zárate Garduño que lamentablemente ha inventado y que me intenta presionar, ahora a través de mis hijos, por una decisión que tomé sobre mi patrimonio.

Lamento que una revista con tanto prestigio se haya prestado para formar parte de un teatro mediático construido por Alberto y su hijo con base en frustraciones y desesperaciones, con el objeto de dañar a su padre.

Nada de lo que redacta la "periodista" y lo que publica la nota es cierto, ni está documentado ante las autoridades, ni forma parte de las investigaciones que en realidad ocurren.

Tristemente mi hijo Alberto Antonio Zárate Garduño y su hijo Alberto Zárate Sánchez crearon una red de intereses asociados y encabezados política y económicamente por el actual Presidente Municipal de Zinacantepec Gustavo Vargas Cruz, que pretenden mediante delitos e intrigas apoderarse de una propiedad que fue adquirida hace 32 años y que por mucho tiempo fue un espacio en donde todos mis hijos convivieron.

Aprovechándose de la debilidad de mi hijo Alberto Antonio, que no ha querido trabajar en lo que va de su vida, hoy, mediante artimañas pretenden arrebatar algo que no fue parte de una decisión consciente de mi parte. Yo decidí que mi propiedad, que he mantenido y trabajado durante todos estos años, no fuera parte de una donación a Alberto. Se la doné a María del Rocío, Eduardo y Fernando. Al no aceptar ni procesar esa decisión, han decidido falsificar documentos, amenazar, lesionar, y cometer más de 10 delitos que la autoridad hoy investiga. Su respuesta, típica de una persona poco madura y racional es la que Usted publica.

Confío en mi país y sus instituciones. Apoyo el fortalecimiento del estado de derecho. No estoy de acuerdo en filtrar información que las autoridades, y sólo ellas, deben conocer, desahogar y resolver. No expondré detalles aunque Alberto Antonio brinque, llore, grite o se evidencie. He tomado una decisión y él debe aceptarla. Tiene 52 años de edad y es momento que haga algo productivo con suv ida.

Le solicito publicar y exponer el contenido de este documento, tal cual, palabra por palabra en el medio de información que Usted dirige.

Atentamente

Raúl Zárate Machuca

Zinacantepec, Estado de México a 18 de septiembre de 2021