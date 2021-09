Snap Gym a un triunfo del bicampeonato

El as de la rotación Carlos Saldivar estuvo dominante por espacio de seis entradas completas en las que no recibió daño grave que le pudiera arrebatar el triunfo, solamente permitió seis hits, una carrera, no regalo pasaportes y ponchó tres enemigos, mientras Jesús Almazán estuvo dos episodios en acciones de relevo y Ernesto Sequera se encargó de cerrar la cortina.

Tras dos tandas de no hacer daño a la serpentina de Julio Zapata parecía que Snap Gym se iba en cero en el tercer rollo, pero con producciones de Ángel Villarreal y Saúl Soto se fueron al frente 2-0.